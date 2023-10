El reconocido actor Jorge Herrera sorprendió a sus seguidores con su aparición en la promoción de la nueva secuela de 'Yo soy Betty, la fea' producida por Amazon Prime. Al parecer, el intérprete de 'Don Hermes', volverá a las pantallas para seguir cuidando de su familia, pero en especial de su hija, Betty.



No obstante, esto no fue lo único que asombró a sus fanáticos, ya que recientemente se comprometió con su pareja, la también actriz Amparo Conde con quien se lleva 40 años juntos.

Así lo hizo saber la intérprete de 'Alicia' en 'Vecinos' en su cuenta de Instagram, con una bella publicación de los dos frente a un mirador, seguido de una fotografía con un anillo, que parece de compromiso.



"Adivinen, mi hermoso anillo", escribió la artista en la red de Meta que suscitó varios comentarios entre sus seguidores y parte de sus amigos del gremio actoral que no dudaron en felicitarla por tan grata noticia.



"Hasta que se decidió don Jorgito Herrera. No iba a dejar volar ese mujerón"; "No se esperaba menos, felicidades"; "En hora buena ¡Felicitaciones!"; "Wow, felicitaciones, con razón andaban tan perdidos";"Felicitaciones, excelentes actores y muy bonita pareja" y "Me alegre de todo corazón que Dios los bendiga y les conceda muchos años", fueron algunas de las opiniones más destacadas.

Al parecer, la unión era esperada por muchos, ya que después de 40 años de relación, y ser una de las parejas más estables de la televisión colombiana, los actores por fin se unen en matrimonio.



Desde que se conocieron, el amor entre los novios no ha terminado ni una sola vez en todo este largo tiempo. De hecho, los artistas tienen un hijo, Jordi Herrera, que es amante de la cocina y vive en el exterior.

Este idilio de amor empezó desde que la actriz era una cuando adicionó para la escuela de teatro del Instituto Departamental de Bellas Artes en el que Herrera era director de obra.



"Yo digo que me enamoré de Jorge a primera vista hace 40 años, yo no sé. Este hombre cambió mi vida porque conocí a una persona que hacía lo que ami me gustaba aunque yo al comienzo no le entendía nada, pero me parecía genial", afirmó Conde en entrevista con el programa 'Se dice de mí'.



Aún se desconoce cuando se llevará a cabo la ceremonia de la feliz unión que, sin duda, ha demostrado ser una de las parejas más consolidadas dentro del medio y el ojo público.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

