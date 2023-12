Actor de 'Carmelo' en la novela de 'Rigo' habló de su orientación sexual: 'Tenía 19'

Desde hace unos meses, el canal RCN cautiva a los televidentes con una de sus más recientes apuestas: la telenovela 'Rigo', que cuenta la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán. A lo largo de la trama, se conoció algunos personajes que se ganaron el corazón de todo el país. Uno de ellos es 'Carmelo', interpretado por el actor Emmanuel Restrepo.

¿Quién es Emmanuel Restrepo, quien da vida a 'Carmelo'?

Emmanuel Restrepo es un actor conocido por su larga trayectoria en el gremio actoral. Con 31 años, es maestro de arte dramático y es egresado de la Universidad Central.



Entre sus producciones más recientes se destacan algunas como 'La primera vez', 'Yo soy Franky', 'Noticias de un secuestro' y su más reciente participación en 'Rigo'. El actor antioqueño interpreta a 'Carmelo Rendón', el enemigo de 'Rigo' que hace imposible su vida y lo suele molestar en el colegio.

El actor habló de su orientación sexual

El actor habló abiertamente sobre su orientación sexual en una entrevista con el programa de canal RCN 'Buen día, Colombia'. Durante la conservación detalló algunos detalles poco conocidos sobre su vida.

Restrepo contó que desde una temprana edad descubrió su atracción por personas del mismo género, situación que lo llevó a confesarse abiertamente a sus familiares sobre su orientación.



Sin embargo, hace más de un año reveló que experimento por primera vez la atracción por una mujer, de quien se terminó enamorando y formó una relación.



El actor afirmó que se trata de las conexiones que se generan con una persona para sentirse atraído, por eso con Camila Jurado, también actriz, logró encontrar eso.

“Camila que es mi ex, llegó en un momento muy específico. A mí me encantaba y me enamoraba completamente, pero también hubo varias conversaciones con amigos, conmigo mismo, no me quiero encasillar y yo no quiero ser una sola cosa, ni me quiero definir en esto", expresó al programa de RCN.



Emmanuel Restrepo aseguró que nunca tuvo que ocultar nada con ella, porque sabía todo, entonces se sintió con mucha libertad para vivir esa relación. "Yo me acuerdo de que yo llegaba a donde mis amigos y les decia: 'me besé con una mujer y me gustó, me siento muy enamorado'", aseguró a 'Buen Día, Colombia'.

En otra entrevista para el programa de entretenimiento 'La Red' contó su etapa en el colegio. "Para mí el lugar soñado es un mundo en el que no haya que salir del closet, que no sea un tema y no sea necesario decirlo", aseguró.



Además, reveló que sufrió de bullying en el colegio. "Por ser diferente, había mucha burla, me molestaban (...). Cuando ya me vine para Bogotá lo vi como normal. En ese momento fue cuando le conté a mis papás cuando tenía 19 años", confesó al programa de Caracol Televisión.

Además, hizo un llamado sobre la educación en los colegios y normalizar esas conversaciones con las familias para que sea más fácil.

Emmanuel Restrepo nos cuenta de su personaje en la novela 'Rigo'

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO