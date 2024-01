Actor de 'Betty, la fea' recordó cuando casi pierde la vida en un robo: tenía 17 años

El actor Luis Fernando Mesa es reconocido en el país por interpretar a uno de los villanos más odiados de la televisión colombiana a 'Daniel Valencia', el antagonista de la novela 'Yo soy Betty, la fea', quien le hacía imposible la vida a 'Beatriz Pinzón'.



Recientemente, Mesa se volvió tendencia en las redes sociales al revelar uno de los momentos más duros de su vida, cuando le dispararon en un robo a los 17 años.

En la red social de X, anteriormente Twitter, un usuario propuso una actividad diferente a sus seguidores. “Oigan ¿A ustedes qué fue lo que mayor zozobra les generó la época de la violencia del narcotráfico en Colombia? (De manera directa, es decir, que lo hayas vivido o alguien cercano)", escribió el usuario @YessidAlvarez.



Mesa participó en esta actividad y recordó cuando fue víctima de un atraco a mano armada en Medellín cuando tenía 17 años. “El parrillero de una moto me disparó a quema ropa para robarme una Calibmatic, la moto preferida de los sicarios en Medellín a mediados de los 80”, escribió.

A los 17 años , el parrillero de una moto me disparó a quema ropa para robarme una Calibmatic, la moto preferida de los sicarios en Medellín a mediados de los 80. Me tiró a matar. Estuve de buenas y la bala entró por el brazo y no en el pecho. https://t.co/5qaUTarScn pic.twitter.com/EgZLWDD0BR — Luis Mesa (@mesaluis) January 11, 2024

Afortunadamente, esta situación no paso a mayores, ya que las balas impactaron en su brazo y en no su pecho, dejándolo levemente herido.



Una de las cosas que más llamo la atención fue que acompañó la publicación con una fotografía de él cuando tenía 17 años. En ella se veía a Mesa con su tez blanca, sin barba y el peinado de moda en ese momento, incluso reveló: “Si mal no recuerdo, el tipo tenía el mismo corte de pelo que yo”.



Esta revelación generó todo tipo de comentarios por parte de los internautas, algunos lamentaron este hecho y otros tomaron esta situación con humor.



"¿Y el de la foto fue el que lo robó?"; "¿Dónde está la moto? Me la robaron ¡ESTÚPIDO ESTÁ EMBARGADA!"; "¿Y por eso tenía que decirle a Betty que se vestía como una asistente de circo?"; "¿Tiene una foto más reciente del ladrón?", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

