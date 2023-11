El actor Cuba Gooding Jr. se enfrenta a dos nuevas demandas por agresión sexual

Dos mujeres han presentado demandas contra Cuba Gooding Jr. este miércoles, acusando al actor ganador de un Oscar de agresión sexual en incidentes separados ocurridos en 2018 y 2019.



(Le puede interesar: Habló la demandante detrás de la clausura de Omegle: 'Nunca dejaré de estar orgullosa').



Estas demandas civiles fueron interpuestas en la Corte Suprema de Nueva York, aprovechando la 'Ley de Supervivientes Adultos' de este estado, que está a punto de expirar y permite a las víctimas demandar a sus presuntos agresores sexuales, incluso si los delitos han prescrito, según informaron medios especializados en EE. UU.

El litigio actual surge después de que Gooding Jr. llegara a un acuerdo en una demanda federal previa, en la que una mujer lo acusó de violación en un hotel en 2013.



En este último proceso, una de las demandantes, que ha preferido mantener su identidad en el anonimato, acusa al actor de haberla besado sin su consentimiento mientras trabajaba como camarera en el restaurante LAVO de Nueva York en 2018.



Cabe destacar que el actor ya se había declarado culpable de un cargo relacionado con este incidente el año pasado, después de enfrentar acusaciones similares de otras tres mujeres por manoseos no consentidos.



(Además: Laura Pausini en un vallenato: la artista podría grabar sencillo con Ana del Castillo).

Por otro lado, la segunda demandante, llamada Kelsey Harbert, alega que Gooding Jr. le tocó un pecho en el Magic Hour Rooftop Bar & Lounge de Nueva York después de que ella se sentara en una mesa junto al actor y su novia.



Según documentos judiciales, Harbert presentó una denuncia policial en ese momento, lo que llevó a la detención de Gooding Jr. por los tocamientos cuatro días después. En este caso, el actor también se declaró culpable.

Además, Harbert estaba dispuesta a testificar en el juicio en el que se acusaba a Gooding Jr. de violación, pero finalmente llegaron a un acuerdo antes de que comenzara el proceso judicial.



En sus demandas, ambas mujeres solicitaron una indemnización cuya cuantía aún no ha sido especificada, alegando agresiones y lesiones posteriores como resultado del presunto comportamiento del actor. Desde el surgimiento del movimiento 'Me Too' en 2019, la estrella de cine ha sido acusada por decenas de mujeres de abuso sexual.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.