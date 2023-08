El actor turco Sükrü Özyildiz, conocido por su papel de policía secreto en la telenovela turca 'Tu espíritu no oye', atrapó en Estambul a un ladrón que acababa de robar el celular a una pareja de turistas, lo que ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales de dentro y fuera del país.

Según informa este domingo la cadena NTV, el actor, de 35 años, observó en la tarde del sábado cómo un individuo arrebató el teléfono a una pareja de turistas canadienses en el paseo marítimo de Galataport en Estambul. Özyildiz, que en su juventud practicaba artes marciales y frecuentemente interpreta roles de galán y justiciero en las telenovelas románticas turcas, persiguió al ladrón, lo inmovilizó y lo entregó finalmente a la policía.

No solo pudo devolver el celular robado a los turistas, sino que recuperó de los bolsillos del ratero otra decena de aparatos telefónicos, agrega la citada emisora. El suceso fue filmado por transeúntes y el vídeo de Özyildiz inmovilizando al ladrón se he hecho viral en las redes sociales turcas y en otros países, donde el actor es popular.



Sus seguidores aplaudieron que llevara "su personaje a la vida real", al servicio de la ciudadanía, aunque incluso hubo quien fantaseara con hallarse en lugar del ladrón. Aparte de "Tu espíritu no oye'", que se emite desde el mes pasado, Özyildiz ha protagonizado desde 2014 series como "Cuestión de honor", "Estrella del pastor" o "Identidad oculta", emitidas en varios países latinoamericanos.

EFE