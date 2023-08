A través de sus redes sociales, el actor colombiano detalló cuánto le pagaron por su participación en 'Caso Cerrado', en el reconocido programa hispano transmitido por 'Telemundo'.



La producción dirigida por la jurista cubana Ana María Polo, es uno de los shows más vistos por los latinoamericanos, tanto por la población que vive en Estados Unidos, como en el resto de los países sudamericanos.

En la producción se narran todo tipo de experiencias, desde infidelidades, problemas de dinero, hasta dificultades presentes en la comunidad migrante que vive en el país norteamericano.



Como si estuvieran en la Corte, las partes implicadas en los casos deben presentar sus argumentos ante la 'Doctora Polo', quien asume su rol de jueza y a quien deben convencer para que esta resuelva el posible conflicto bajo un veredicto.



En sus inicios en 2001 y hasta hace muy poco, se creía que las problemáticas que allí se discutían eran con sus personajes reales. Es decir, que el demandante y su demandado efectivamente acudían al programa para comentar su caso y que este fuera resuelto con ayuda jurídica en la producción.

Pese a que los acontecimientos que allí se plantean pueden ser vivencias totalmente verídicas, la aparición repentina de actores, en el caso colombiano, que han estado en el set como demandantes, ha puesto en duda la autenticidad tanto de las historias como de los participantes.



De hecho, una actriz que había hecho parte de uno de los episodios afirmó en TikTok, que estos eran dramatizados por actores contratados por medio de diversas agencias de talentos en varios países de Latinoamérica.



No obstante, durante una entrevista con la 'BBC' en 2019, Polo argumentó que “los casos sí son reales o están basados en hechos verdaderos, aunque muchas veces no vienen las personas del problema. Pero lo que importa es el análisis que hacen de los mismos”.

¿Cuánto le pagaron al actor colombiano?

Tal es el caso del productor Rafael Pedroza, que en una ocasión participó en el show. A través de una roda de preguntas y respuestas en TikTok, este aclaró las dudas de algunos seguidores con respecto a la veracidad de los alegatos y sus afectados.



“La gran mayoría son casos reales, si no que los protagonistas no se atreven a ir y exponer su historia. Entonces por eso contratan algunos actores”, afirmó el colombiano.



El artista recordado por su participación en seriados como 'Pablo Escobar', 'Juego Limpio' y 'Sin tetas no hay paraíso', entre otros, también aclaró cuánto dinero recibió en su momento, luego de su actuación.



“Me pagaron muy bien. Eso fue hace casi seis años. Me pagaron como unos 400 dólares, ($1'600.000 aproximadamente) y además de eso me pagaron los tiquetes aéreos desde Colombia hasta Miami. Estuve cuatro días en un hotel con todos los gastos, pagos, alimentación, hospedaje y hasta los viáticos", confirmó Pedroza.



