Carlos Arturo Buelvas, reconocido actor colombiano, ha sido una figura constante en las producciones de televisión en Colombia y Latinoamérica. Durante años, su rostro fue familiar en la pantalla y protagonizó numerosas entrevistas en diversos medios.



Sin embargo, de repente desapareció de la escena pública y, recientemente, se reveló la razón detrás de su ausencia: Carlos decidió buscar un futuro mejor en Estados Unidos, aunque lamentablemente no encontró la realidad que esperaba.



En entrevistas recientes, Buelvas ha decidido abrirse y compartir las difíciles experiencias que ha atravesado, especialmente en su vida personal y privada. Ha puesto de manifiesto los obstáculos que ha enfrentado al intentar conseguir trabajo y ser aceptado debido a su pertenencia a la comunidad LGBTIQ+. Pero en una conversación reciente con el programa 'La red' de Caracol Televisión, reveló detalles aún más delicados de su vida.



En la entrevista para este programa, Carlos Buelvas contó: "Me casé en Atlanta y tuve un problema de violencia intrafamiliar. Fui víctima de violencia doméstica y mi esposo fue arrestado como resultado de esa situación".



El actor detalló lo que ocurrió en su relación, que comenzó como una amistad y luego se convirtió en una pareja. Durante la mayor parte del tiempo, su esposo se comportó de manera ejemplar y generosa, tanto así que decidieron casarse. Sin embargo, después del matrimonio, la situación cambió y su esposo se volvió una persona agresiva y celosa, centrando su ira en los teléfonos móviles, según contó para este medio.



En el episodio más grave de violencia, Carlos Buelvas describió cómo intentó pedir un Uber por teléfono, pero su esposo le arrebató el dispositivo y lo lanzó al suelo. Como consecuencia del movimiento brusco, se activó el botón de emergencia del teléfono.



Carlos, sintiendo que era una señal divina, decidió marcar rápidamente. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no acudieron de inmediato, y durante ese tiempo, el actor fue agredido físicamente por su esposo. A pesar de esto, Carlos decidió darle una segunda oportunidad a su pareja, considerándolo un apoyo fundamental en momentos difíciles.



Antes de encontrar estabilidad en su vida personal y económica, Carlos Buelvas atravesó momentos muy difíciles en Estados Unidos, como no "tener dinero para pagar una habitación...", así comenzó a relatar la situación que enfrentó al llegar a Estados Unidos desde México.



No obstante, lo más impactante fue su testimonio sobre la escasez de alimentos: "Había momentos en los que mi única comida del día era una hamburguesa que alguien había mordido y descartado en una 'Cajita feliz'. Tenía que recogerla de la basura".



Finalmente, el actor colombino dijo para el programa citado que ahora se encuentra mujer mejor y se siente mucho más libre, pese a que los momentos que vivió o marcaron de por vida.

