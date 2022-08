El youtuber Borja Escalona se ha convertido en una de las personalidades de internet más criticadas en estos momentos, debido al polémico video en el que se le ve supuestamente amedrentando a una camarera para no pagar una empanada que acababa de consumir.



El incidente ocurrió el pasado 9 de agosto en el restaurante A Tapa Do Barril, en el municipio de Vigo, España, cuando el creador de contenido se negó a pagar una cuenta de 2,3 euros, equivalente a 7.600 pesos colombianos, y en cambio, advirtió que exigiría al local la suma de 2.500 euros (un poco más de 10 millones de pesos colombianos) por la publicidad realizada durante la transmisión en vivo.



Tras esta acción, cientos de internautas han empezado a viralizar más comportamientos de este estilo por parte de Escalona y se ha provocado un descontento generalizado, que ha traído inconvenientes no solo para el creador digital, sino para otras personas.



Tal es el caso del actor y cantante Borja Escalona, homónimo del influencer, que ha venido sufriendo acosos y amenazas en sus redes sociales por ser confundido con el youtuber sevillano.



Así reaccionó el artista

El artista ha confirmado esta información en su cuenta personal de Instagram, dónde ha mencionado que han sido días difíciles y agradeció a sus seguidores por brindarle apoyo emocional mientras se aclara la situación.



"Han sido días un poco complicados porque me han dado mucha caña, hasta he llegado a recibir amenazas de muerte y agresión sin saber muy bien el motivo".



Sus declaraciones se hacen en el marco del concurso en el cual esta participando para ser el nuevo representante de España en el show de ‘Eurovisión’, algo en lo que ha querido hacer hincapié, pues el malentendido puede perjudicar su candidatura a dicho festival.



"Sólo tengo palabras de agradecimiento, si me dais la oportunidad como me la estáis brindando y ofreciendo lo que voy a hacer es trabajar duro. Si me ayudáis a hacerlo visible conseguiremos montar algo muy chulo", concluyó.



