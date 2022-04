El actor mexicano Alfredo Adame, recordado por su participación en novelas como 'Sortilegio' y 'Cuando me enamoro', esta vez protagonizó una bochornosa pelea, en plena rueda de prensa, con Manuel Montalvo, el abogado de Carlos Trejo.

Este 5 de abril Adame convocó a varios periodistas para contarles sobre sus nuevos proyectos. Sin embargo, en medio del encuentro, irrumpió Montalvo, quien le reclamó por no asistir a 'la pelea del siglo', un enfrentamiento público que el actor habría pactado con Trejo, también conocido como 'el cazafantasmas', en 2019.

"El tracalero fuiste tú, el que no se presentó fuiste tú", gritó el apoderado de Trejo en la rueda de prensa. Palabras que no le gustaron al actor, quien se abalanzó contra el hombre.



"Eres un cerdo igual que tu patrón... Eres un cerdo", se defendió el protagonista de 'Yo no creo en los hombres'.



Aunque en un principio los asistentes lograron evitar que las dos partes se atacaran, el ambiente se fue acalorando y Adame empezó a manotear y patear al abogado, quien tampoco se quedó quieto.



En medio del forcejeo, el actor se enredó con una silla y se cayó al piso. Luego, tras levantarse, intentó golpear de nuevo a Montalvo, pero volvió a caer.



#LordPatadasdeBicicleta El abogado de Carlos Trejo apareció en la conferencia de prensa de Alfredo Adame y le reclamó que fue él quien no se presentó a la pelea. Momentos después se lanzaron a los golpes.

Buen alumno de Miyagi.

📹Alejandra Chavarría. pic.twitter.com/zIu6vCexfa — David Álvarez Jiménez (@DavidAlvarezJi2) April 5, 2022

El hecho, que se hizo viral en redes sociales, provocó la burla de los internautas, quienes destacaron que no es la primera vez que el actor resuelve sus problemas a los golpes.



El representante de Alfredo Adame cada vez que se pelea. pic.twitter.com/pUX6Muzdne — Xiomara Rubio (@XiomaraRubio) April 5, 2022

Esta es una técnica especial que aprendió Alfredo Adame de una tortuga.

Nunca le ha funcionado para ganar una pelea pero ya la domina, respect. pic.twitter.com/Hp4IJlIvrH — Arcz (@xArcz10x) April 5, 2022

Adame es el Yamcha mexicano, siempre pierde sus peleas pero deja el corazón en cada batalla. pic.twitter.com/qTYlJCP89A — Jorge Garcia Orozco (@jorgegogdl) April 5, 2022

Pero, ¿cuál fue el motivo de la pelea? De acuerdo con 'Univisión', los problemas entre Alfredo Adame y Carlos Trejo no son nuevos, datan de hace más de 10 años, sin embargo no es claro el porqué no se llevan bien.



Algunos señalan que las fisuras en la relación iniciaron cuando ambos trabajaban en programas matutinos de diferentes canales, lo que habría motivado una pelea por el rating. Pero lo cierto es que, desde hace varios años, los señalamientos y acusaciones de parte y parte son frecuentes.

