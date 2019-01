La historia del hombre español que prepara morcillas con sangre humana

Raúl Escuin, un hombre de 30 años que reside en Alloza, un pequeño pueblo de España, ha causado controversia en redes sociales después de que diera a conocer la que él mismo ha catalogado como una "receta vegana" para preparar morcillas con sangre humana.



El particular método de Escuin quedó registrado en un video publicado por el portal PlayGround, en el cual cuenta que la idea se le ocurrió a los 13 años, mientras ayudaba a su madre a hacer morcillas. En ese entonces, asegura en su relato, le dijo a su mamá: "¿Y unas morcillas de sangre de persona a qué sabrían?".

La receta se elabora con 40 mililitros de sangre humana, que son, según Escuin, el equivalente necesario para prepararse con 100 gramos de arroz.



"Yo, por lo general, cuando voy a sacarme sangre, tengo que acostarme porque me desmayo", cuenta en el video. Escuin aclara, además, que siempre extrae su sangre con la ayuda de una enfermera profesional.

La receta la dicta Antonio, un joven cocinero que acompaña a Escuin en el video. Según su indicación, una vez extraída la sangre, se debe sofreír cebolla en una sartén. Acto seguido, se añaden 250 mililitros de agua, canela, pimienta y piñones, que son unas semillas. Cuando esa mezcla entra en ebullición, explica el cocinero, se añade el arroz e inmediatamente después la sangre.



La pasta resultante se embute. "Básicamente, aquí ya la tenemos con la piel artificial para que sea completamente vegana", dice Antonio mientras sujeta la morcilla en preparación. "Lo siguiente es cocerla durante 20 minutos y ya estaría lista", añade.



A pesar de haber nacido en una familia que, desde generaciones atrás, se dedica a la carnicería, Escuin asegura que cada vez se acerca más al veganismo, el movimiento que se fundamenta en no utilizar a los animales para beneficio del ser humano. "Yo creo que, con el tiempo, me volveré vegano. Lo sé", aseguró en entrevista con PlayGround.



Y añadió: "Creo que se debería consumir muchísima menos carne y creo que el veganismo es lo que tenemos que inculcar a la generación que venga".

Creo que se debería consumir muchísima menos carne y creo que el veganismo es lo que tenemos que inculcar a la generación que venga FACEBOOK

TWITTER

En entrevista con la cadena española La Sexta, Raúl Escuín dijo hace unas semana que esta práctica es "totalmente sana y segura". Aseguró, además, que ya registró su idea en la Propiedad Intelectual de Barcelona y que no tiene planeado comercializarla. Por ahora, dice, se conforma solo con dar a conocer la receta.



De hecho, recientemente creó la iniciativa 'Tú y Tu morcilla', con la cual pretende promover esta práctica. "Estoy ayudando a personas libres a sentir una experiencia diferente. En este caso, comer una morcilla, cuyo ingrediente esencial es tu propia sangre, se convierte en un punto de inflexión en tu vida en el que la elección de alimentación a partir de entonces va a ser un acto mucho más consciente", asegura en su página web oficial.

La iniciativa apunta a que las personas contacten a Escuín a través de Instagram para vivir la experiencia. "Primero, la extracción de sangre por parte de un profesional (con todas las garantías sanitarias necesarias), después la elaboración y presentación de la receta escogida, que forma parte del trabajo del cocinero, y finalmente la degustación del plato", se explica en el sitio web.



La receta, entre tanto, ha provocado todo tipo de comentarios en redes sociales. Incluso, varias mujeres le han preguntado a Escuín si la receta es posible prepararla con sangre menstrual. Él, por su parte, ha explicado que no es conveniente, pues esta sangre, asegura, no es "tan limpia" como la venosa.



Ante los comentarios de quienes preguntan si la práctica es legal, Escuín ha dicho que sí, pues, en esencia, "extraer sangre en lugares privados no se considera un delito" en la ciudad de Teruel, en España.



ELTIEMPO.COM