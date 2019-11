Diez 'trucos' para mantenerse en forma si no cuenta con mucho tiempo

iStock

Use todos sus músculos



El entrenamiento de fuerza es muy importante, pero no necesita de pesas para hacerlo siempre. En los momentos libres, al despertarse o antes de dormirse, escoja ejercicios que que trabajen sus músculos, como las sentadillas, y realice algunas repeticiones en otros momentos del día. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlas? El tronco no se tiene que mover al subir y bajar. Para evitar lesiones, la espalda debe mantenerse lo más recta posible. Generalmente, los pies se ponen a la altura de la cadera con las puntas ligeramente hacia afuera. Según expertos, si el objetivo es aumentar el tono muscular lo recomendable es hacer alrededor de cuatro series de 15 repeticiones.