(Video) Acta de matrimonio se quema en medio de la ceremonia: ¿es una señal divina?

En los últimos días, las redes sociales han sido testigos de un suceso inusual y que ha dejado a muchos internautas perplejos y buscando posibles explicaciones. Durante una ceremonia de matrimonio, en el momento de firmar el acta nupcial, esta incendió repentinamente, provocando un revuelo entre los presentes.

Las imágenes de este ‘incidente’ se han vuelto populares en las diferentes redes sociales, donde los usuarios no lo pensaron dos veces para atribuirle un significado más profundo, asegurando que podría tratarse de “una señal divina” o “un mal presagio”.

El popular video fue capturado por uno de los asistentes a la ceremonia, y en las imágenes se muestra el preciso momento en el que durante la firma del acta de matrimonio se prende fuego por una de sus esquinas.



Las inesperadas llamas tomaron por sorpresa a los novios y a los invitados, quienes no pudieron evitar expresar su asombro y desconcierto.



El video publicado en la red social TikTok muestra cómo cuándo la novia se disponía a firmar el acta, un descuido de la jueza encargada de la ceremonia provocó que el importante y simbólico documento se incendiara con una vela cercana.

La publicación en muy poco tiempo ha tenido más de dos millones de reproducciones, 200 mil interacciones y un sinfín de comentarios, entre los que destacan:



“Tú dile mi primera chamba, yo le llamaré señales”, “Es una señal... correeee…”, “Diosito dando señales”, “Es el destino hablándonos, corre”, “No soy supersticioso, pero mejor ya no me caso”, “Sal de ahí buen hombre, es una señal”, “No ve las señales es porque no quiere”, entre otros.

