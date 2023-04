Una acróbata de nacionalidad china falleció el sábado pasado, mientras realizaba una actuación de trapecio con su esposo en la ciudad de Suzhou, perteneciente a la provincia de Anhui.

(Lea también: ¡Qué peligro! Abanico de techo cayó y lesionó a tres estudiantes en Uniatlántico).

En los videos, que fueron difundidos por varios medios de comunicación internacionales, se logra observar a la deportista realizando una rutina en el aire con su pareja. La mujer lo toma por el cuello y se lanza al vacío, con la certeza de que su esposo la atrapará con sus piernas. Sin embargo, esto no sucede.

Sun Moumou, como fue identificada la acróbata, cayó en picado desde una altura aproximada de nueve metros. Tras el accidente, fue llevada inmediatamente al hospital, en donde falleció, pese a los esfuerzos de los médicos, de acuerdo con ‘The Paper’.



Las autoridades están llevando a cabo una investigación sobre lo ocurrido en la aldea de Hougao. Mientras avanzan las pesquisas, el resto de actuaciones fueron canceladas.

(Siga leyendo: Al menos 78 muertos y decenas de heridos en una estampida en Yemen).

#Internacional | Una #trapecista murió en el hospital tras caerse durante su show del circo ubicado en #Suzhou, en la provincia de #Anhui, en #China. #SunMoumou, estaba haciendo un acto de trapecio junto a su esposo cuando en el aire, se soltó de sus piernas.

Video: Redes pic.twitter.com/1wtDMOKmiC — Digital News QR (@DigitalNewsQR) April 18, 2023

¿Qué dijeron las autoridades?

De acuerdo con los informes preliminares, la presentación estuvo a cargo de una granja familiar local, que contrató a la compañía de Medios de Artes Escénicas Anhui Yaxi para llevar a cabo la organización. Ambos están, en este momento, siendo objeto de investigación por parte de la Policía.



Un trabajador de la compañía de espectáculos reveló, de acuerdo con ‘Global Times’, que tanto Moumou como su esposo, Zhang Moumou, eran acróbatas experimentados. No obstante, el día anterior habrían tenido una pelea que desencadenó que la mujer se negase a usar el equipo de seguridad.



Ante esta teoría, Zhang salió a pronunciarse. A ‘Evening News’ dijo: “Siempre fuimos felices juntos. No hubo pelea. Como estoy en medio del proceso de lidiar con todo esto, no puedo revelar ningún detalle específico en este momento”.

(De interés: Extranjero estaunidense murió tras caerse de un edificio en Bucaramanga).

El accidente generó una ola de indignación y críticas, puesto que aseguraron que los deportistas no contaban con las medidas de seguridad necesarias para presentarse. Un testigo ocular dijo que, a la hora de la actuación, no había ningún colchón en el escenario y, como se logra observar en los videos, Sun tampoco estaba sujeta a ninguna cuerda o dispositivo que previniera la caída.



Como si fuera poco, la compañía no contaba con la aprobación de las autoridades antes de realizar el espectáculo, por lo que tendrá que ser sancionada conforme a las normas vigentes. En un comunicado, el gobierno de Tongqiao señaló que la empresa llegó a un acuerdo de compensación con la familia de la acróbata.



La muerte de Sun causó revuelo tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación y puso sobre la mesa el debate de las medidas de seguridad que deben ser garantizadas a los trapecistas.



“Los expertos de la industria dijeron a los medios que es muy difícil hacer cumplir las medidas de seguridad para tal actuación y que el accidente podría haber resultado de múltiples factores, como las condiciones físicas y mentales de los artistas o el funcionamiento inadecuado del cabrestante”, explicó ‘Global Times’.



La Asociación de Acróbatas de China hizo un llamado a prestar mayor atención a este tipo de factores y, además, afirmó que se encontraba “devastada y conmocionada por la tragedia”.



De acuerdo con el diario chino citado anteriormente, para el momento de su deceso Sun tenía 37 años, es decir, nació en el año 1986. Junto con su esposo, Zhang, tenía dos hijos.

Más noticias en EL TIEMPO

‘Tiktoker’ es viral por su particular forma de enseñar a rezar el rosario

Espeluznante criatura con 24 ojos fue hallada en estanque de Hong Kong

Intolerante baleó a niña de 6 años y a sus padres por un balón en su jardín

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO