Desde tiempo atrás, la creadora de contenido Yina Calderón ha compartido una íntimidad con sus seguidores en redes sociales. Había contado ya que desde mucho antes de ser famosa, se sentía acosada en las madrugadas por un espíritu o demonio.

Les había contado que desde que tenía unos 15 años, había empezado a sentir parálisis del sueño, y luego sintió una presencia, de un ser que la acosaba y buscaba tocar sus partes íntimas. Este problema “paranormal” ha sido una constante para ella, según ha contado, ha tratado de solucionarlo de muchas maneras, incluso con ayuda de su madre.



Este sábado 12 de agosto, la historia fue recordada en el programa de televisión La Red, en el que Calderón tuvo una conversación con el Padre Chucho, en vista que, según sus relatos acerca del tema, el espíritu ha logrado “sacarle el alma del cuerpo”.



(Puede leer: Joven se casó con hombre 42 años mayor que conoció en app de citas).

Fue su madre, por petición de Yina, quien buscó al Padre Chucho. Antes, le aconsejaron usar agua bendita, lo que le ha permitido dormir mejor, pero el espíritu, dice ella, sigue ahí.



Ante las cámaras, Yina le explicó al padre lo que ha venido sucediendo: “Mi familia ha tratado de buscar ayuda de varias maneras. Con cristianos, con evangélicos, estas chicas que leen las cartas... pero yo le dije a mi mamá ‘No, yo quiero ir con el Padre Chucho porque necesito una guía espiritual”.

Facebook Twitter Linkedin

Sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre Chucho. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Le explicó, además, que el espíritu la sigue a todos lados, a donde vaya.



“Empezó como la parálisis del sueño, que no puedes mover el cuerpo y que no puedes hablar. Pero luego ya se me empezó a subir algo peludo como con garras, yo no le veo la cara pero empieza a manosearme (...) Me pasa en cualquier lado, en la casa, en hoteles, y me pasa desde que tengo 15 años”.



(Además: Mhoni Vidente hace aterradora predicción sobre ovnis y extraterrestres en La Tierra).



Relató también que cuando siente al espíritu subiendo por su cuerpo, suele repetirse: “La sangre de Cristo tiene poder”.

El padre Chucho, que ha tratado con temas similares en el pasado, le respondió que había un motivo razonable desde la fe católica para explicar esto. Pero, advirtio que no diría ante las cámaras cómo podía derrotar al demonio que la atormentaba. “No puedo exponer el alma de nadie, aunque me paguen millones”, dijo.

Pero a ella le dijo que, para derrotar al espíritu debía meterse con algo que viene desde la niñez de la celebridad.

REDACCIÓN EL TIEMPO

@ELTIEMPO