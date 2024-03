Acordeonero de Silvestre Dangond es acusado de filtrar fotos íntimas de su pareja

En las últimas horas, se conoció de una denuncia en contra de Rubén Lanao, el actual acordeonero de Silvestre Dangond. El músico es acaso de difundir imágenes explícitas de su expareja teniendo relaciones sexuales con él.

Se sabe que la denunciante es una estudiante que actualmente tiene 21 años de edad y que por casi 4 años sostuvo una relación sentimental con el famoso acordeonero, así mismo, se sabe que en el tiempo de relación la pareja grabó varios videos íntimos, que fueron expuestos en redes sociales cuando su relación terminó.

La mujer habló en exclusiva con la emisora ‘W Radio’ y compartió detalles de lo ocurrido, además suministró capturas de pantalla de los chats de WhatsApp donde presuntamente el acordeonero estaría amenazandola de difundir el contenido.

“Mi vida dio literalmente un giro de 180 grados, esta situación jamás pensé que me pasaría. Todo esto atentó contra mi honra y contra mi dignidad, he intentado buscar palabras para sentir cómo me siento, pero no las encuentro. Esto no se lo merece nadie, es el dolor mío y de mi familia”, dijo la mujer en diálogo con ‘W Radio’.

Así mismo, contó que interpuso una acción de tutela donde un juez y aseguró que el juez le ordenó a Rubén Lanao eliminar de sus redes sociales y su celular todo el contenido referente a su expareja.

Fallo de la tutela. Foto:Imagen tomada de W Radio Compartir

“Por lo que sé los han bajado, pero, pues, eliminar hoy un video de redes sociales es muy difícil. Uno no controla quién tiene o no el video en su poder (...) entiendo que no contestó a tiempo la acción de tutela y no sé el contenido de su respuesta”, dijo la denunciante en diálogo con ‘W Radio’.

Tras lo ocurrido, el músico se pronunció por medio de sus redes sociales donde se excusó por conservar los videos íntimos con su pareja. Sin embargo, aseguró que no publicó dicho contenido, ya que eso dañaría su imagen y que se le sale de las manos eliminar el contenido de las diferentes plataformas, puesto que no compartió las grabaciones.

“Me siento en la obligación moral de pedir disculpas a nuestras familias, amigos, seguidores y seguidoras que de alguna manera se vieron afectados con estos hechos. Lo siento mucho”, dijo el joven en la publicación.

“Los videos que circulan en redes sociales son videos personales e íntimos que nunca, nunca debieron trascender. Primero por la afectación que le hicieron a mi exnovia, a su imagen, dignidad, familia y en segundo lugar a mi imagen. La historia que vivimos nunca la expondría y tampoco por mi carrera”., agregó.

Tras lo ocurrido y el escándalo que se ha generado, Silvestre Dangond ya sentó su postura. A través de Instagram, WK Entertainment y Hits Don’t Lie Music, firmas que manejan la vida artística del cantante vallenato, informaron que: “Rubén Lanao se mantendrá fuera de la agrupación, hasta que se aclare su situación jurídica”.

