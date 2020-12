Intentó sacarse una espinilla y le quedó terrible hinchazón en su cara

Una joven, de 17 años y de Filipinas, se enfrenta a una descomunal hinchazón que le causa fuertes dolores y está afectando su visión. La protuberancia comenzó a expandirse por su rostro cuando intentó extraerse una espinilla.

Su preocupación: que su rostro no vuelva a la normalidad.



¿Cómo pasó?

En 2019, Mary Ann Regacho, quien reside en la región filipina de Nueva Écija, comenzó a notar que una espinilla le crecía en su rostro. Su tamaño era anormal.



En principio, no le preocupó, porque había dado a luz un bebé (a sus 16 años) y pensó que podía ser un cambio hormonal a raíz de la maternidad.



Así las cosas, intentó sacarse la espinilla, pero lo único que logró fue que su rostro se hinchara y le empezara a doler. Al cabo de unos días, la protuberancia llegó a tapar por completo su nariz, parte de sus mejillas y las esquinas de sus ojos.

“Se sentía como un globo inflándose”, explicó Mary en un video grabado por su familia para pedir ayuda monetaria para sus tratamientos.



Lo peor llegó cuando la hinchazón comenzó a doler con tal fuerza que no la dejaba dormir en las noches, además de dificultar su visión.

¿Qué ha hecho?

La joven madre ha intentado desvanecerla de manera natural: por medio de medicamentos a base de hierbas.

Inclusive, fue un hospital cercano a su residencia, pero no tenían los implementos médicos necesarios para diagnosticar y tratar su extraña situación.



Luego fue trasladada a un hospital más grande, pero Albert Sales, su esposo, es granjero y no tiene cómo costear los medicamentos y tratamientos para la condición de su esposa.



Por eso decidieron pedir ayuda en el video, que fue difundido por el diario británico 'The Sun'.

“Quiero pedirle a la gente amable que haga donaciones para que finalmente podamos enviar a mi esposa a un hospital”, dijo el esposo de Mary en el clip.

¿Qué es esta hinchazón?

Itala Merlano, dermatóloga de la Universidad de La Sabana, señaló que hay varias variables que pudieron influir en la condición de Mary. En principio, aclaró que la causa no es hormonal.



Puede ser una sobreinfección, que es una infección que ocurre tras o sobre otra anterior. Algunas veces sucede porque los medicamentos o tratamientos (en este caso herbales) no son lo suficientemente fuertes para contrarrestar la primera infección.



También explicó que la inflamación es muy severa, no es normal.

Puntualmente, se desconoce la razón médica del calvario por el que está pasando Mary.



Tendencias EL TIEMPO