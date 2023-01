Los acertijos son muy populares para entretenerse mientras se ejercita el cerebro tratando de hallar la solución más eficaz y lógica a un problema o enigma. Además, al igual que ocurre con las adivinanzas, resolver un acertijo por lo general genera gran satisfacción para quien ha durado minutos, e incluso horas, analizándolo.



(Lea también: ¿Cómo jugar yo nunca? Estas son las preguntas más atrevidas).

En ese orden de ideas, a continuación podrá conocer algunos acertijos que fueron compartidos por el medio Business Insider y que son populares por su dificultad. Se dice que, incluso, solo las personas más inteligentes o con un coeficiente intelectual alto pueden resolverlos.

Luego de que los analice y trate de hallar la solución de cada uno de ellos, encontrará las respuestas en la parte de abajo.



(Además: 'Empieza por C y termina por O': 15 adivinanzas de doble sentido para adultos).

Seis acertijos populares

1. Estás escapando de un laberinto, y tienes tres puertas delante. La puerta de la izquierda lleva a un ardiente infierno. La puerta del centro a un brutal asesino. Y la puerta de la derecha a un león que no ha comido en tres meses. ¿Qué puerta escoges?

2. Ponme de lado y soy todo. Córtame por la mitad y no soy nada. ¿Qué soy?

3. Si tienes un reloj de arena de 7 minutos, y un reloj de arena de 11 minutos, ¿cómo puedes hervir un huevo en exactamente 15 minutos?

4. Estás en una sala a oscuras con una vela, una estufa de leña y una lámpara de gas. Solo tienes una cerilla, así que ¿qué enciendes primero?

5. Si me tienes, quieres compartirme. Si me compartes, no me tienes. ¿Qué soy?

6. ¿Qué número sigue esta secuencia: 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, ___?

(Le recomendamos: Verdad o Reto: estas son algunas preguntas que puede usar con sus amigos).

Soluciones

1. La respuesta es la puerta de la derecha, ya que el león estaría muerto tras no comer en tres meses.

2. Es el número 8, ya que de lado parece un infinito y, cortado por la mitad, se convierte en dos ceros.

3. Para hervir el huevo en exactamente 15 minutos, sigue estos pasos: dale la vuelta a ambos relojes de arena cuando empieces a hervir el huevo. Luego, cuando se agote el reloj de 7 minutos, dale la vuelta para que empiece de nuevo. Cuatro minutos más tarde, cuando se agote el reloj de 11 minutos, dale la vuelta de nuevo al de 7 minutos. Finalmente, espera a que se agote el de los 7 minutos de nuevo y en total habrás alcanzado exactamente 15 minutos.

4. La cerilla.

5. Un secreto.

6. La respuesta es 13112221. Esto debido a que cada secuencia de números es una representación verbal de la secuencia anterior. Por ello, si empiezas con 1, la siguiente secuencia sería uno, uno es decir, 11. La siguiente secuencia seguiría con dos unos, es decir 21, y así sucesivamente.

Más noticias:

ELTIEMPO.COM