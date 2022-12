Arelys Henao es una de las cantantes y autoras más queridas y reconocidas del género popular. La antioqueña ha tenido una larga carrera en la música y ha tenido grandes éxitos como ‘Señor prohibido’ y ‘Amante y amigo’. Sin embargo, se ha vuelto tendencia en redes sociales al contar que casi pierde su vida en un accidente automovilístico.

Su vida fue de inspiración para el Canal Caracol y a principios de este año estrenaron la telenovela ‘Arelys Henao: canto para no llorar’. Esta producción ayudó a que su música llegara a muchas más personas y hoy en día es reconocida como un icono de la música en el país.



En esta temporada decembrina, Arelys es una de las cantantes más aclamadas para las fiestas de fin de año por lo que ha tenido que presentarse en varias ciudades y pueblos del país, donde ha vivido una qué otra experiencia que la ha dejado marcada de por vida.

¿Qué le pasó?

De hecho, en las últimas semanas, la antioqueña estuvo en los premios de Monitor Latino en Miami, Estados Unidos, donde se presentó junto con otros artistas como Grupo Niche, Yeison Jiménez, Piso 21, entre otros. Ahí le reveló al programa de chismes ‘La Red’ que hace poco vivió un gran susto, el cual, pudo acabar con su vida.



“En estos días me sucedió algo y es que en Boyacá terminando un concierto fue muy difícil la salida. La alcaldesa nos montó en una camioneta y habían muchos precipicios y saliendo al otro pueblo el conductor se quedó dormido, todos íbamos dormidos cuando sentimos fue el impacto contra la montaña, justo al lado de la carretera”, reveló.



Asimismo, contó que está muy agradecida porque este accidente no pasó a mayores. “No me explico si había un abismo y cómo el carro se volteó. El vehículo quedó destrozado y ese día volví a nacer”.



Afortunadamente, en el accidente no hubo ninguna pérdida humana, solamente hubo daños materiales.

