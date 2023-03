Desde hace varias semanas, el mundo del entretenimiento latinoamericano ha estado a la expectativa por el nacimiento de Cattleya, la hija de Yailin y Anuel AA. La cantante dominicana habría dejado en su Instagram una gran cantidad de historias indicando que ya se encontraba en los últimos días de su proceso de gestación.



Finalmente nació la hija de la dominicana, quien fue la encargada de revelar la noticia de la llegada de su pequeña a través dos fotografías, donde se ve acompañada de su esposo Anuel.

“Bienvenida al mundo, CATTLEYA pequeña princesa. Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza. Nos has robado el corazón con tu sonrisa y tus pequeñas manitas. Cada vez que te miramos, sentimos una emoción indescriptible, una mezcla de felicidad, gratitud y admiración” dice la cantante en la descripción de su publicación.



En las imágenes se ve a los artistas muy felices por tener a su nueva bebe en los brazos y, con una sonrisa de 'oreja a oreja', demostraron su emoción de poder dar a conocer al mundo a su retoña.

Yailin y Anuel anunciaron su separación hace unos días.. Foto: Instagram: @yailinlamasviralreal

Ante toda la polémica de Anuel AA con su ex pareja sentimental Karol G, se ha dicho mucho de esta relación porque en las redes sociales no paran de expresar que el úertorriqueño no deja de pensar en su antiguo amor y que por esto dejó de lado a la mamá de su nueva hija en este proceso tan complejo que es el embarazo.



Así las cosas, por esta razón se especula que Yailin ha desaparecido de las redes por un tiempo, debido a que se rumoreaba que se encuentra pasando por una depresión.



El cantante puertoriqueño en ningún momento se ha pronunciado ante tantos rumores que se han dicho en su contra, pues se ve que prefiere ignorar todos esos malos comentarios y vivir su nueva etapa de paternidad alejada del agobio mediático.



Sin embargo, hace unas semanas Anuel AA reveló a los medios de comunicación de su separación con Yailin, dejando en claro que estará muy unido a ella por el bienestar de su niña.

Redacción ALCANCE DIGITAL ​