Abuelos de 80 años se conocieron en un ancianato, se enamoraron y se casaron

Meses atrás se conoció la historia de amor de don José y doña Matilde, una pareja de abuelos de 80 años que se conocieron en un ancianato y tras conocerse, enviarse cartas de amor, llegaron al altar el 22 de octubre de 2021 en el Centro de Bienestar del Anciano, Fundación Betsabé Arbeláez de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda.

La pareja, que lleva casi dos años de casados, habló con Noticias Caracol Ahora y le contaron detalles de su relación, asegurando que el secreto para conquistarse fue por medio de cartas, y durante su relación ha primado el respeto y comprensión que se tienen mutuamente.

Le puede interesar: Colombia es el segundo país más infiel, según encuesta: ¿cuál es el primero?

“Este es un noviazgo diferente, porque en mi época era lo que dijera el papá y la mamá, no podía uno tener más novios ni nada en ese momento, ahora es diferente, porque puedo escoger la persona”, dijo doña Matilde.



También don José reveló que durante su juventud sostuvo una relación con una mujer y fue doña Matilde quien lo convenció de sostener una relación y casarse.



“Yo nunca tuve una mujer, nunca tuve una relación seria con una mujer porque no las quería lo suficiente y vea, me voy a enamorar de ella a mis 81 años de edad y pues terminamos casados”, narró don José.



Don José y doña Matilde concordaron en que el secreto del éxito de su noviazgo y matrimonio es la comprensión, el amor, la paciencia y siempre estar juntos.

También puede leer: ¿A qué edad las personas están más satisfechas con su vida sexual? Estudio lo revela

Así mismo, don José reveló en Noticias Caracol Ahora que se hicieron novios en el hogar y cuando pasaron seis meses, fue él quien tomó la decisión de unir sus vidas para siempre.



“Yo fui quien le propuse matrimonio, entonces ella me aceptó y yo la acepté a ella (...) Yo solo quería casarme con ella” dijo don José.



Por su parte, doña Matilde confesó que jamás se esperó esta propuesta, “Para mí fue una sorpresa, nunca me lo esperé”, indicó la abuelita de 80 años de edad.



De igual forma, Regina Rojas, directora del Centro de Bienestar del Anciano, Fundación Betsabé Arbeláez de Santa Rosa de Cabal, dijo a Noticias Caracol Ahora que cuando ellos conocieron que dos de sus abuelos querían contraer matrimonio para ellos fue una buena noticia.



“A todos en el hogar nos entusiasmó mucho que ellos se casaran, celebrarlo, fue algo nuevo y todos acá les celebramos el matrimonio con todo el corazón (...) Ellos necesitan sentirse apoyados, acompañados, amados y no sentirse rechazados por sus decisiones”, dijo Regina Rojas.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO