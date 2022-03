El pasado 3 de marzo, se presentó un caso de violencia en la ciudad de Almería, España, cuando un ciudadano de la tercera edad golpeó a otro hombre luego de ver que estaba acosando sexualmente a una mujer en un bar.

Los hechos se presentaron en el bar Cantoria, en el sector de Valle del Almanzora. Varias personas presentes grabaron el altercado entre los dos hombres, que empezó siendo una discusión verbal.



El video se hizo viral en redes sociales y tuvo miles de visitas en portales como Whatsapp, Twitter e Instagram.



El anciano le reclamó al hombre, de mediana edad, después de haberlo visto tocando a una mujer sin su consentimiento y de haber intentado sobrepasarse con ella al intentar darle un beso en la boca.



“Lo que has hecho tú es una pena, eres un guarro asqueroso”, expresó entre gritos el adulto mayor, mientras el sujeto pretendía calmarlo diciéndole: "Yo no me he metido contigo".



En medio de la discusión, el hombre preguntó "¿pero qué he hecho yo?”, a lo que el adulto mayor le respondió enfurecido “Cogerle el cu(...) a una mujer e intentar darle un beso en la boca, sí señor".



En ese momento, el anciano amenazó al sujeto diciéndole que no se le acercara y tomó impulso para golpearlo con su bastón.



“¿Y a ti qué te importa?", le preguntó el hombre, a lo que el adulto mayor le respondió: "Que eso no se hace".



"Que te voy a dar, no te acerques", le dijo nuevamente. El sujeto solamente trató de explicar que ya conocía a la mujer desde hace tiempo, lo que el adulto mayor se negó a creer y continuó gritándole.



“Eres un sinvergüenza”, fue el insulto que puso un detonante para el anciano, quien le dio un fuerte golpe al hombre con su bastón, causándole una gran herida en su cabeza.



Las autoridades investigan el caso.

En el suelo quedaron rastros de sangre. El hombre, aturdido por el golpe, comenzó a gritar: “¿Pero esto qué es? ¿Qué me ha hecho? Me estoy desangrando”, afirmó mientras trataba de contener la hemorragia.



Los demás presentes en el bar intervinieron en la discusión. Entre ellos se preguntaron si debían llamar a la policía, aunque decidieron no hacerlo y trataron de detener el altercado por sus propios medios. El anciano salió corriendo del lugar.



Las autoridades locales de Almaría abrieron una investigación para esclarecer los hechos y tomaron los testimonios necesarios.



