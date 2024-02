Abuelito le baila a su esposa con Alzheimer para hacerla reír: ‘Amor incondicional’

Con el gran auge de las redes sociales en los últimos años, es común que por allí se difundan videos, hechos e historias insólitas, ejemplares y llenas de amor, que pueden estar al alcance de un solo clic desde cualquier parte del mundo.



En los últimos días, se conoció por medio de redes sociales un acto de amor y lealtad que se ha llevado los aplausos de miles de personas, pues se viralizó la historia de una pareja de abuelitos que han compartido su vida juntos y ahora que uno de ellos cayó en la enfermedad, el otro está a su lado para alegrar sus días.

Fue la usuaria @criscarivas de la red social TikTok la encargada de mostrar los hermosos momentos, pues enseñó que su abuelo permanece al lado de su abuela durante los duros momentos que enfrenta mientras batalla contra el Alzheimer, una enfermedad cuya principal característica es la pérdida de memoria e invalidez, sin embargo, él con su amor y carisma intenta hacer los días más llevaderos.

En uno de los videos que acumula millones de reproducciones se puede observar como mientras en su casa suena una canción, el abuelo empieza a bailar al ritmo de la música para alegrar y hacer sonreír a su compañera de vida, quien lo mira fijamente desde su silla.



El metraje fue logrado sin que ellos se dieran cuenta de la presencia de su nieta, quien filmaba el hermoso momento para compartirlo con el mundo por medio de las diferentes redes sociales.

Aunque la grabación sólo tiene una duración de 14 segundos, ha logrado acumular cifras sorprendentes, ya que cuenta con más de 10 millones de reproducciones, un millón de me gusta y 14 mil comentarios.



Los internautas han elogiado el amor tan incondicional de la pareja de abuelos, y han dejado comentarios como: “Se me metió un Océano Pacífico en el ojo”, “Cuando se casaban por amor y no por interés”, “Así era el abuelo de mi esposo con 96 años, le cantaba a su esposa de 95”, “Si existe el amor que dura para siempre, mis abuelos murieron casi juntos”, “¿Cómo puedes grabar sin que te tiemble todo? A mí me tembló hasta el corazón”, entre otros.

