Se dice que el amor logra que una persona sea capaz de hacer cualquier cosa con tal de darle felicidad al otro. Es por ello que, normalmente, cuando una pareja se va a casar, es común escuchar al sacerdote enunciar la frase “en la riqueza y en la pobreza; en la salud y en la enfermedad”.

En muchos casos no se cumplen estos votos, sin embargo, siempre existen excepciones que son prueba de que el amor genuino sigue existiendo. De hecho, en los últimos días se ha viralizado un video en TikTok de una pareja de abuelos que permanece junta sin importar la adversidad.

En el metraje se puede apreciar a un hombre mayor cuidando a su esposa, quien se encuentra aparentemente enferma. La usuaria que publicó dicha grabación aseguró que, en realidad, se trataba de sus dos abuelos.

Según contó en la descripción de la publicación, la mujer mayor tuvo una grave enfermedad, la cual hizo que perdiera la memoria. Esto ocurrió 15 años atrás.

“La vida les jugó una mala pasada, y mi abuela se enfermó hace más de 15 años. A pesar de haber perdido su memoria y todos sus recuerdos, mi abuelo sigue siendo su cara conocida”, dijo la ‘tiktoker’.

De forma diaria, el abuelo se arregla para visitarla en su cuarto. Foto: TikTok: @katiuska.bg

Durante el metraje, también aseguró que su abuelo, sin falta, se arregla para visitar a su amada en su cuarto y así atenderla en todo lo que necesita. Además, se reúne con ella para hablar con la esperanza de que algún día pueda reconocerlo.

“Mi abuelo se pone lindo todas las mañanas para visitar a mi abuela en su cuarto”, agregó.

Esta es su rutina de todos los días. Estamos convencidos de que es lo que la mantiene acá con nosotros”, mencionó la creadora de contenido.

Según siguió contando la usuaria, sus abuelos llevan casi 60 años de matrimonio, en los cuales siempre han estado el uno para el otro: “Si me preguntas ‘¿qué es el amor? te digo ‘mira a mis abuelos’, esa mirada que dice todo sin necesidad de decir nada”.

El video logró alcanzar más de 12 millones de visualizaciones, dos millones de ‘me gusta’ y más de 22 mil comentarios. Además, la naturaleza del video conmocionó a muchos internautas, quienes no dudaron en expresar sus sensaciones en la caja de comentarios del video.

“La mirada nunca miente”, “Dios, si no me mandas algo así, no quiero nada”, “Hasta el deseo sigue intacto”, “Lo más hermoso que he visto hoy” y “Que bonito es encontrar ese amor en estos tiempos”, son algunos de los mensajes más destacados del video.

JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA

Redacción Tendencias