En la red social TikTok, una abuela se hizo viral por los divertidos comentarios que le hace al novio de su nieta.



Esto ha quedado demostrado con las miles de reproducciones que tiene el video en esta plataforma digital.

La abuela que se ha hecho viral es la de la usuaria @lauraorihuela1, una mujer de la tercera edad que ha conquistado a miles de personas por sus hilarantes y divertidos comentarios, gracias al video en el que se le ve coqueteando y tratando de ‘conquistar’ al novio de su nieta.



En el video se da la siguiente conversación: ¿Quieres conquistar a mi novio?, le pregunta la nieta a su abuela. Esta responde rápidamente: “Sí, que te deje a ti y me aproveche a mí, es que lo encuentro guapo. Lo siento. También he sido joven”, aseguró la abuelita en el video.



De manera inmediata, la nieta le dice con contundencia que ella ya no está joven, la anciana le responde con picardía y de manera rápida: "Por eso mismo, si encuentro uno lo aprovecho”, en la que le dice al joven si quiere ir al cine.

Cuando el novio se sienta al lado de la abuela, esta se emociona y le dice a la nieta: “Ya tengo novio, puedo tocarlo”, después la abuela le pregunta al novio de su nieta , ¿tú chica está loca? ¿cierto?.



La nieta, al escuchar a su abuela, no aguanta y rompe a carcajadas, mientras que la abuela, muy feliz, le dice: “ríe, ríe, ya podrías llorar”.



Este cómico hecho ha suscitado en TikTok, más 340 mil reproducciones y decenas de comentarios en los que usuarios resaltan la espontaneidad de la abuela: “Aprovecha al máximo a tu abuela”, “Lo siento, yo también sigo siendo joven”, “ me encanta la actitud de la abuela”, entre otros.

Inspiradora abuela emprendedora en Kenia

