Abuela de 104 años salta en paracaídas para entrar a los Récord Guiness

Nunca es tarde para cumplir los sueños o para probar una nueva actividad, y así lo demostró una mujer de 104 años de Chicago que espera ser reconocida como la persona de más edad en saltar en paracaídas.



Se trata de Dorothy Hoffner, quien nació 1918 y ha sobrevivido a la gripe española y a la pandemia de Covid-19, así como a su primer intento de paracaidismo a los 100 años.

La primera vez que saltó del avión, ella tuvo que ser empujada fuera del avión. Sin embargo, ella deseaba volver a sentir el aire en su rostro y la sensación de estar volando.



Por esta razón, la centenaria este 1 de octubre dejó su andador atrás y se subió al avión Skyvane en Ottawa, Illinois, y atada a un instructor certificado por la Asociación de Paracaidistas de Estados Unidos, Hoffner lideró el salto con alegría desde 4.100 metros (13.500 pies).



(Lea también: Alumna y profesora se casaron: "Me preguntan si es mi mamá").



“¡Vamos, vamos, Gerónimo!”, dijo Hoffner cuando estaba sentada en el avión, así informó el diario 'Chicago Tribune'.

Ella estaba tranquila y confiada cuando el avión estaba en el aire y poco antes de arrastrarse hacia el borde y saltar. Toda la experiencia duró siete minutos, incluido el lento descenso de su paracaídas hasta el suelo.



Al pisar el suelo comentó: “Todo fue encantador, maravilloso, no podría haber sido mejor. El paracaidismo es una experiencia maravillosa y no hay nada que temer. Simplemente, hazlo", afirmó Hoffner a 'NBC Chicago'.



(No deje de leer: Unos langostinos con patas llevaron a Natalia Sanint al último puesto de MasterChef).



El récord mundial Guinness del paracaidista de mayor edad lo estableció en mayo de 2022 la sueca Linnéa Ingegärd Larsson, de 103 años. Sin embargo, Skydive Chicago está trabajando para que Guinness World Records certifique el salto de Hoffner como un récord, informó 'WLS-TV'.

Después del paracaidismo, Hoffner comentó que para su vida vienen otros desafíos, pues comentó que en diciembre cumplirá 105 años y que su próxima aventura será en globo aerostático. "Nunca he estado en uno de esos", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¡Por fin! ‘Yo me llamo Vicente Fernández’ conquistó al jurado y se salvó de eliminación

Estos son 10 restaurantes más caros de Colombia: la degustación vale casi 500 mil

Isabella Atehortúa, exparticipante de MasterChef, revela trastorno que sufre desde niña