Abuela confundió un químico con leche, hizo buñuelos y murió junto a toda su familia

Lo que inició como una reunión familiar, terminó en una terrible tragedia para una familia en Santa Cruz en Bolivia. Luego de que la abuela de 81 años confundiera un químico mortal con la leche para preparar los buñuelos.



Según reportaron medio de Bolivia, cuatro miembros de una familia resultaron intoxicados luego de consumir estos alimentos.



Horas después de comer los buñuelos, dos hombres adultos y una niña de nueve años comenzaron a presentar signos de intoxicación por el químico que aún no ha sido determinado, los tres fueron trasladados a la ciudad de Santa Cruz, pero no lograron salvarse.



"Hoy tuvimos el desenlace fatal de la niña de nueve años. (La causa es) aparentemente un paro cardiaco. Toda la familia que ingresó al hospital fueron personas que ingirieron esos buñuelos que habrían referido que hizo la abuelita", dijo la encargada de Toxicología del Hospital Japonés a medios en Bolivia.



Imagen de referencia, no corresponde a los hechos del caso. Foto: iStock

La mujer de 81 años también presentó signos de intoxicación y fue trasladada al hospital en el que estuvo varios días internada hasta que, este miércoles 21 de febrero se confirmó su muerte.



El reporte de toxicología indicó que esta mujer presentó fiebre y taquipnea que derivó en un paro cardiorrespiratorio que le ocasionó la muerte.



Los familiares de las cuatro víctimas pidieron a las autoridades investigar el caso y determinar el tipo de químico que envenenó a sus familiares y el cómo llegó hasta la cocina de la adulta mayor.



"Además pedimos al fiscal que haga la investigación correspondiente y también la investigación por negligencia médica tras conocer que el primer paciente intoxicado fue dado de alta presuntamente porque ya estaba bien de salud", dijo el asambleísta departamental cruceño Dilfe Rentería.



De la misma manera, las autoridades hicieron un llamado a las personas para no reenvasar productos químicos en botellas de alimentos: "Queremos mencionar la importancia de la prevención. Evitar el transvasado de productos, no ponerlos en una y otra botella, es importante que esté rotulado".

