Aida Sedano estuvo casada por más de 40 años y ahora comparte en su cuenta de TikTok consejos y su experiencia como una mujer mayor y divorciada.



Recientemente publicó un video que ha superado los 3 millones de reproducciones y tiene más de 28 mil comentarios.



En el corto, la mujer está en un supermercado y revela con sus seguidores que incluso una tarea como esa ha cambiado drásticamente, pues ahora puede escoger los productos que quiere.



"Les juro que yo solo empujaba el carrito, muda, y empacábamos lo que él quería que comiéramos"

TWITTER

"Si yo quería un melón, me decía y ¿tú para qué quieres un melón?, a mí no me gusta", cuenta la mujer.



"Fue muy difícil a mi edad después de tantos años de casada, dejar el matrimonio, pero miren ahora donde estoy, puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana, agarrar tomates, manzanas, jugos, lo que yo me quiera tomar", asegura.



"Me tocó ver cuando llegué al mercado a un señor le dijo con los ojos a la mujer que ella agarrara el carro y me acuerdo de esos tiempos. Les juro que yo solo empujaba el carrito, muda, y empacábamos lo que él quería que comiéramos", continuó.



En su relato, la mujer incentiva a todas aquellas que no sean felices y que estén pasando por dificultades a tomar la decisión.



"Que si fue duro dejarlo a mi edad, sí, que no fue fácil, no, que tuve que hacer ajustes en mi presupuesto económico, sí, pero véanme estoy feliz, relajada, contenta, puedo dormir bien, completamente saludable. Sí se puede", concluye.

El video se ha llenado de comentarios de apoyo, en su mayoría de mujeres, que han vivido situaciones similares o que admiran su determinación para dar el paso de separarse.



"A esto le llamó amor propio, sé que quizás no es fácil, pero la felicito. Que dios la colme de mucho amor, salud y felicidad", le escribe una internauta.

