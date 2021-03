Hallan cuerpo de un hombre en tumba de mujer que murió de covid-19

Este jueves 4 de marzo la familia Pérez se dirigió hasta el cementerio de Puerto Colombia, Atlántico, para realizar la exhumación de los restos de Marilyn Pérez Liñán, una enfermera del Hospital 13 de Junio del municipio de Soledad, quien falleció el 6 de julio del año pasado por complicaciones de salud producidas por el nuevo coronavirus.



Desde el día en que la clínica El Prado, lugar donde estaba siendo atendida Marilyn, notificó su muerte, sus seres queridos han tenido que convivir no solo con el dolor de su partida, sino también con la incertidumbre de no saber dónde está su cuerpo.



Marilyn Pérez Liñan tenía 50 años y trabajaba en el Hospital 13 de Junio en Soledad, Atlántico. Foto: Archivo Particular

¿Qué pasó?

La mañana del 6 de julio la familia Pérez recibió una llamada que lo cambió todo. El personal de la clínica en donde estaba siendo atendida Marilyn por coronavirus les confirmó que ella había fallecido.



Al día siguiente cuando se acercaron a las instalaciones del centro médico para reclamar el cuerpo de la enfermera, la funeraria les informó que no lo habían localizado.



“El día que fuimos a recibir su cuerpo, la funeraria no tuvo respuesta por tres horas, el cuerpo no aparecía en la clínica y nadie nos daba razón de qué había pasado, hasta que nos entró una llamada de la funeraria Los Olivos, la cual contratamos. Nos había dicho que mi mamá estaba sepultada en Jardines de la Eternidad y había sido entregada por error a otros familiares”, le relató Katherine Hernández Pérez, hija de la fallecida, a EL TIEMPO el año pasado.

La exhumación

La noticia de que el cuerpo estaba extraviado era inconcebible, sus familiares no lograban entender cómo habían confundido a la mujer con un hombre. Por ello, a partir de ese momento, iniciaron una batalla legal para esclarecer los hechos y encontrar a Marilyn.



Finalmente, luego de casi ocho meses de zozobra, se autorizó al CTI de la Fiscalía a realizar la exhumación del cuerpo que, supuestamente, pertenecía a la mujer y que había sido sepultado en Puerto Colombia, con el fin de establecer si correspondía a la trabajadora de la salud.



Según la información entregada por la hermana de la enfermera Eliana Pérez a 'Noticias Caracol', el cuerpo no es el de Marilyn sino el de un hombre.



"Para encontrarnos con la sorpresa de que mi hermana no está en ese lote donde afirmaba la clínica que estaba. Ahí estaba un señor rotulado con el nombre de José Muñoz”, explicó Eliana al medio citado.



Los parientes de Marilyn exigen que la clínica se responsabilice de lo sucedido y que les informe qué pasó y dónde está el cuerpo de su familiar.



