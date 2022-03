El pasado 21 de febrero, la Corte Constitucional emitió el fallo que despenaliza el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Ante esto, múltiples opiniones surgieron en redes sociales, tanto a favor como en contra.

A partir del 22 de febrero del 2022, entró en vigencia la sentencia que le permite a las mujeres colombianas abortar hasta los seis meses de embarazo. Después de ese periodo de tiempo, se podrá realizar la interrupción del embarazo bajo las tres causales ya establecidas.



La sentencia C- 355 del 2006 permite el aborto en caso de violación, malformaciones en el feto o cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la madre y/o el bebé sin límite de tiempo.



Desde que la Corte Constitucional entró en conversaciones para la aprobación del fallo, muchas mujeres en Colombia salieron a las calles para marchar, buscando que esta decisión despenalizara el aborto.



A pesar de que en varias partes del mundo la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada y/o es legal, en Colombia sigue causando gran controversia, por lo que muchas personas se mostraron inconformes con la nueva sentencia.



Testimonio de la controversia en familia

¡Qué belleza!, ahora sí van a empezar a abortar como si fuera un deporte FACEBOOK

TWITTER

El portal web ‘Cáustica’ conoció el testimonio de Angie, una adolescente que discutió con su madre sobre la nueva sentencia argumentando que cualquier opinión debe ser dada con empatía y “poniéndose en los zapatos del otro”.



Angie afirmó que, a pesar de que su madre es joven comparada con los padres de sus amigos, cree en muchos estereotipos conservadores que, para ella, son retrógrados. Por este motivo, tienen muchas discrepancias en temas de interés social.



La adolescente dijo que había celebrado el aborto hasta la semana 24 y que era una de las mejores decisiones que había podido tomar la corte, ya que les está brindando la oportunidad a todas las mujeres, sin importar su clase socioeconómica, de decidir sobre su cuerpo.



Sin embargo, cuando la madre de Angie llegó a su casa, renegaba sobre el fallo diciendo: “¡Qué belleza!, ahora sí van a empezar a abortar como si fuera un deporte”. Estas expresiones le molestaron mucho a la joven, por lo que iniciaron una discusión.



“Celebré la despenalización del aborto hasta la semana 24, porque conozco historias de mujeres que perdieron la vida por tratar de intervenir sus embarazos no deseados (...) No me cuesta ser empática y ponerme en los zapatos de alguien más… cosa que mi mamá no hace”, argumentó Angie.



Afuera del Palacio de Justicia, en Bogotá, hubo protestas a favor y en contra de la despenalización del aborto. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

A pesar de sus esfuerzos, la mujer comentó que fue madre muy joven y que igual no interrumpió su embarazo porque siempre lo vio como una bendición. Afirmó además que todas podrían salir adelante como ella lo logró.



“Tuvo a mi hermano mayor a los 17 y cada que puede nos dice que fuimos lo mejor que le pasó. Sin embargo, no comprende que aquello que ella hizo fue decidir sobre su cuerpo y maternidad: exactamente lo mismo que permite la legalización del aborto. Cada mujer tiene el poder de elegir cómo y cuándo iniciar su maternidad”, reiteró Angie a ‘Cáustica’.



La adolescente, cansada de dar vueltas a una discusión sin fin, decidió desviar el tema. Sin embargo, Angie es consciente de que lo que hizo su mamá fue decidir sobre su cuerpo, como ahora las mujeres podrán hacerlo en Colombia.



“Creo que como yo, somos miles de jóvenes los que hemos creado nuevos criterios, hemos abierto la mente y nos permitimos entender que el mundo no es solo lo que pasa en nuestras casa, que vivimos en una sociedad compleja y llena de horrores”, concluyó.



Mujer protestando a favor de la despenalización del aborto. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Controversia en redes sociales

La presentadora de televisión Carolina Cruz fue de las primeras personas que expresó públicamente estar en contra de la despenalización del aborto afirmando: “Siempre defenderé la vida”.



A través de sus historias de Instagram, la presentadora publicó una ecografía y una imagen de su segundo hijo Salvador, asegurando que había tenido complicaciones de salud tanto antes como después de su nacimiento.



"El 11 de octubre de 2018 entré a hacerme un legrado, porque a mi bebé de nueve semanas se le detuvo el corazón. Es muy duro entenderlo y someterse a algo tan doloroso (...) No juzgo, nunca me ha gustado y nunca lo haré, pero siempre defenderé la vida”, comentó Cruz.



También añadió que muchas mujeres deseaban ser mamás, pero que lamentablemente no podían y que esta era una noticia lamentable para ellas.



“La falta de educación y entendimiento jamás puede nublar la mente para tomar decisiones equivocadas y egoístas. Aquí debería ser más fácil evitar, que matar (...) Sería más fácil invertir en educar, hacer entender y enseñar que es un derecho. ¡Hoy y siempre aplaudiré la vida! Aquí celebramos la vida. Es más fácil evitar, educar y enseñar”, agregó Cruz.



Otra celebridad que se manifestó en contra del fallo de la Corte fue la actriz y exreina de belleza samaria Taliana Vargas, quien subió una publicación a su cuenta de Instagram mostrando su proceso de embarazo cuando tenía seis meses.

“Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana (no mes, sino semana) cinco se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir”, escribió la actriz en su publicación.



“No me imagino el daño emocional y psicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en la semana 24”. Y concluyó diciendo: “No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad”.



A favor de la despenalización

Ojalá todas las maternidades fueran deseadas como la tuya FACEBOOK

TWITTER

Camila Esguerra, cantante colombiana perteneciente al grupo musical Ventino, rechazó las afirmaciones de Taliana Vargas, resaltando que la actriz estaba hablando desde su privilegio, el cual no es coherente con el contexto socioeconómico del país.



“Ojalá todas las maternidades fueran deseadas como la tuya. Lastimosamente ese no es el caso de muchas mujeres en nuestro país que no cuentan con los privilegios que tú y yo sí contamos”, comentó la cantante en la publicación



A esto añadió: “Ojalá la empatía nos permita ver más allá de nuestra realidad y reconocer que la libertad de decisión de todas las mujeres colombianas es más importante que nuestra opinión personal al respecto. Podemos apoyar el derecho a decidir y aún así nunca abortar. Que nunca más una mujer muera por un aborto clandestino en un gran logro para todas. Te mando un abrazo”.



Camila Esguerra no fue la única que manifestó estar en contra de la publicación de la actriz, sino que hubo muchos usuarios que comentaron el video en rechazo del mismo

Por otra parte, varias influenciadoras y activistas de los derechos de la mujer celebraron la decisión de la corte en sus redes sociales. Parte de ellas fueron La Mona Soy Yo, Mariamapola, ‘La Femiloka’, Me Dicen Mar, entre otras.



Adicionalmente, figuras públicas colombianas como actores y periodistas, hicieron pública su aprobación a la despenalización y explicaron la importancia de que el fallo permitiera el aborto hasta la semana 24 debido al contexto socioeconómico colombiano.



Tendencias EL TIEMPO

