Abogado ofreció ayuda a Epa Colombia por nuevo cierre de su peluquería

La influenciadora Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, se ha convertido en un ícono de emprendimiento en el país. No obstante, ha documentado su difícil trayectoria por medio de sus redes sociales.



Este domingo 28 de marzo la empresaria hizo una nueva denuncia mediante sus historias de Instagram, contándole a sus seguidores que nuevamente le cerraron una de sus peluquerías de Bogotá, según ella, porque “es víctima de una persecución”.



Epa Colombia denuncia que nuevamente le vuelven a cerrar su tienda. ¿Persecución por parte de quién?#epacolombia mucho apoyo a su labor de dar empleo a cientos de colombianos pic.twitter.com/C5uFRhZB2F — Alex Quiñones .•. (@qmoncaleano) March 28, 2021

Ante esto, el reconocido abogado Augusto Ocampo, quien también es el defensor de Daniel Mendoza, creador de la serie 'Matarife', y el patrullero Ángel Zuñiga, se ofreció a ayudar a Epa Colombia con su proceso.



“De nuevo a Epa Colombia le cerraron su peluquería. Se queja porque pese a votar por Claudia López se siente perseguida y pide una segunda oportunidad. Si alguien la conoce que me contacte para poderla ayudar”, escribió el abogado en su cuenta de Twitter.



Si alguien la conoce que me contacte para poderla ayudar...https://t.co/r7WpOZuGrQ — AUGUSTO A OCAMPO (@AUGUSTOOCAMPO) March 28, 2021

La joven ha incursionado en el campo de la creación de empresas en Colombia con su marca de keratinas, un producto para el cabello. Aunque sus seguidores y clientes dan fe de la eficacia del producto, otros afirman que el cierre de su negocio se debe a que Daneidy no ha cumplido con la ley y que puede que sus productos sean peligrosos.



Sin embargo, ella insiste en que el Gobierno está haciéndole una persecución por la destrucción a una estación de TransMilenio en 2019, delito por el cual pagó 6 meses de casa por cárcel y no pudo usar sus redes sociales por un tiempo.



“Desde que yo me metí con el Gobierno a mí me cerraron todas las puertas y no saben el daño que le hacen a las personas que trabajan conmigo. Lo que hice estuvo mal, pero yo soy un ser humano y tengo errores”, dijo Daneidy a comienzos de marzo, cuando rompió en llanto debido a que Invima no permitió que llamara a su producto ‘keratina’.



Por eso es que el abogado Ocampo ha asegurado que desea investigar el caso para corroborar si, así como afirma Daneidis, hay un tipo de abuso por parte de las autoridades.



“Me propongo defenderla de algún tipo de arbitrariedad o abuso según lo expone ella. No se trata de patrocinar la burla de normas o leyes, se trata de ser una mano amiga para evitar que haya extralimitación o capricho”, explicó Ocampo a un usuario de Twitter que lo cuestionó.



La influenciadora asegura que esta es la cuarta vez en los últimos cuatro meses que cierran una de sus peluquerías. Adicional a esto, ha indicado que siempre le mandan a los mismos cuatro funcionarios de la Secretaría de Salud.



“Estoy muy triste: otra vez me volvieron a sellar la peluquería. No sé qué persecución tienen contra mí, no sé qué es lo que estoy haciendo, pero yo lo estoy dando todo para salir adelante y para demostrar que en Colombia tienen que dar segundas oportunidades. Yo no sé quién está detrás de todo esto, de todo el daño que me están haciendo”, dijo la empresaria en sus historias de Instagram.



Debido a los sellamientos de sus locales, Barrera aseguró que sus empleados no han podido trabajar y que eso los afecta gravemente.



La última vez que a la empresaria le cerraron una de sus peluquerías, durante diez días, fue el pasado 13 de marzo debido a que no contaba con unos permisos de Sayco y Acinpro.



