El pasado 1 de noviembre, se dio a conocer que la fiscalía de Puerto Rico reabrió el caso del asesinato del cantante Kevin Fret, en el cual se vio salpicado el cantante puertorriqueño Ozuna, pues la mamá del fallecido lo nombro como el responsable de que la investigación se haya archivado.

El abogado del cantante, Antonio Sagardía, hablo en el programa de ‘Telemundo’, ‘Día a Día’ y negó rotundamente que Ozuna tenga que ver con el asesinato del rapero. “Ozuna no tiene ningún vínculo, ni responsabilidad con ese asesinato”, comentó.



Además, aclaró que la relación que tenía el intérprete de ‘Hey Mor’ con Kenvin Fret fue porque el fallecido cantante lo extorsionaba con difundir un video en el que Ozuna tenía relaciones sexuales con un hombre.



“Yo, categóricamente aclaro, que no era un video de una relación homosexual. Era un video de cuando Ozuna tenía como 16 años, y era algo de su intimidad”, afirmó.

Hilda Fernández, la madre del fallecido, en sus declaraciones también comentó que el ex mánager del artista, Vicente Saavedra, también estaba implicado en esta situación. Ante esto, el abogado negó que tenga que ver con el asesinato de Fret.



“Hemos decidido no tomar ningún tipo de acción, siendo empáticos con la situación, siendo empáticos con la familia de este joven, de Kevin Fret, siendo empáticos con la señora Rodríguez, pero en este momento continúa esto, se despiertan las emociones y vuelve a salir el nombre de Vicente Saavedra”, aclaró.



Además, comentó: “Nosotros nos sentamos en ese momento, nosotros entendíamos que había mucho dolor (...) entendíamos que hacer un cese y desista en ese momento era cómo tirar un fósforo a un área que se iba a quemar y decidimos no hacerlo”.Por el momento, las autoridades de Puerto Rico se encuentran realizando la respectiva investigación del caso.

