"Cuando me dicen todo lo que perdí por divorciarme", se podía leer en la publicación en las redes sociales de Hassam que desató una batalla mediática con su exesposa, Tatiana Orozco. Estas palabras calaron fuerte, a tal punto que ella lo calificó de "pobre mental" y "machista".



"Lo conocí hasta sin dientes y ahora a 'tirar aceite' (reírse). No sea 'lámpara'. Gracias a Dios ese dinero no lo necesito. Dios lo bendiga. (...) Yo sé por qué y para qué está haciendo ese show con su mal humor. ¡Pero estoy dispuesta a asumirlo! Y a pelear la pelea legal que se viene. Sé que Dios está de mi lado", escribió ella en su cuenta de Twitter.

Tras un largo rifirrafe en la redes, ambos terminaron afectados ante la opinión pública: Orozco lo señaló de maltratador e infiel; mientras que él aseguró que ella había usufructuado las ganancias de su trabajo como humorista y que también tuvo amoríos.

(Puede leer: Exesposa de Hassam sobre el divorcio: 'Lloro porque me partieron el corazón').

Ahora, casi un mes después del 'encontrón' entre ambos, se generó una nueva polémica por una arremetida del comediante en contra del abogado de Orozco, David Rodríguez.



"Lo que no voy a permitir es que ese abogado se aparezca, y ojala salga y ojalá siga él, y utilice nombre para ganar likes. (...) La verdad, creo que mi abogada fue la que hizo la gran mayoría de cosas porque creo que él está en su helicóptero en Miami y nunca había ido a una notaría en Bogotá", fueron sus palabras en un live de Instagram.



(Le puede interesar: Tatiana Orozco dice que vivió maltrato e infidelidades en su relación con Hassam).



Por su parte, por medio de un comunicado, el jurista pidió a Hassam que rectifique con respecto a estas declaraciones, según revelaron en el programa especializado en farándula 'Lo sé todo'.

"Le solicito públicamente que las rectifique (las afirmaciones), pues con ellas ha vulnerado y mancillado el buen nombre, la honra y dignidad que me asisten personal y profesionalmente", escribió Rodríguez.

(Le recomendamos leer: ‘Sana que Sana’: Hassam lanza película sobre la lucha contra el cáncer).

El documento también sostiene que la libertad de expresión no justifica la difamación o los insultos, así como el mancillamiento del buen nombre y la honra.

