Abogado de Shakira: 'Si se enamoraba de Sergio Ramos, le hubiera salido más barato'

La cantante Shakira admite ante la Justicia de España su fraude fiscal de 14,5 millones de euros entre 2012 y 2013 y ratifica un acuerdo para evitar un juicio. Su abogado, Pau Molins, critica el sistema fiscal español.

Explicación de Shakira

Aunque se declaraba inocente previamente, ratificó un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones particulares, evitando un juicio que podría haberla llevado a prisión.

La cantante colombiana, quien mantuvo una relación con el exfutbolista y empresario español Gerard Piqué, confirmó ante la Audiencia de Barcelona el acuerdo al que llegó con las acusaciones particulares y la Fiscalía.



Este acuerdo evitó el proceso judicial que debía comenzar para esclarecer si Shakira eludió el pago de impuestos entre 2012 y 2014 al simular que residía fuera de España. Anteriormente, la artista afirmaba su inocencia en este asunto.

"Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión", se refirió la barranquillera.

La barranquillera asistió este lunes a un tribunal en España para seguir terminar con su proceso. Foto: Tomada de video

"Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante. He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida", aseguró.

También expresó su deseo de que el sistema en España se revise para el beneficio de todos los ciudadanos y se refirió a las dificultades que muchas personas enfrentan al tratar con discrepancias con Hacienda.

Shakira mantuvo una relación con Gerad Piqué, quien esta ahora con Clara Chía. Foto: EFE

Declaraciones del abogado

El abogado de Shakira, Pau Molins, en una entrevista radial, respaldó las críticas de la cantante hacia el sistema fiscal español. Hizo una declaración llamativa al afirmar que el enamoramiento de Shakira le costó 120 millones de euros.

"El enamoramiento de Shakira le ha costado 120 millones de euros. Si se hubiera enamorado de Sergio Ramos, que era jugador del Real Madrid y vivía en Sevilla, y no de Gerard Piqué, le hubiera salido mucho más barato", expresó el abogado a la cadena radial.

El abogado habló sobre el proceso. Foto: EFE

Molins señaló que las diferencias fiscales entre regiones en España pueden llevar a situaciones injustas y destacó que si Shakira no hubiera residido en Cataluña, habría evitado una parte de los delitos fiscales de los que se la acusaba.

A pesar de aceptar los cargos para evitar el juicio, Molins subrayó la inocencia de Shakira y mencionó la complejidad de determinar dónde debe pagar impuestos un artista que realiza giras internacionales en 74 países. Aunque él quería continuar con el juicio, respetó la voluntad de la cantante de resolver el asunto mediante un acuerdo extrajudicial.

