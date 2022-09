El drama entre Shakira y Gerard Piqué no parece tener un punto de inflexión, mucho menos ahora que han empezado las audiencias de conciliación para definir la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha, y la repartición de los bienes materiales que compartieron durante su vínculo amoroso.



Precisamente en la tarde del 15 de septiembre se llevó a cabo la primera recepción ante los juristas. Un encuentro que estuvo bajo mucha tensión, pues desde que se supo sobre la ruptura tanto la barranquillera y el catalán mantenían una relación muy distante.

Shakira y Piqué confirmaron su separación tras varios rumores La cantante colombiana Shakira y el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué anunciaron el sábado su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento. Shakira y Piqué confirman su sepración. Foto: Instagram: @3gerardpique

Sin embargo, medios locales dictaminaron que no se llegó a un acuerdo, presuntamente, porque el futbolista del FC Barcelona no aceptó los términos estipulados en las cláusulas, contraofertas y documentos del equipo de abogados de la cantante. Ante el hecho, el zaguero se levantó de la silla y se fue.



Se especula que esa haya sido la razón por la que Piqué salió mucho antes que la cantante, cabizbajo y con una notable actitud de enfado; no obstante su abogado, Ramón Tamborero, argumentó que los famosos atendieron el tema en buenos términos.



Tamborero habla con los medios

Y es que fue precisamente el apoderado del futbolista, quien dio más detalles de lo hablado durante la conciliación ¿Qué dijo?



“No se ha llegado a una solución favorable para todas las partes” (...) lo más importante para los dos es el bienestar de los hijos". También pudo aclarar que “intentaron argumentar y defender sus derechos, pero eso impidió que se encontrara un punto medio favorable para la familia que crearon juntos”.



Esto dejó el caso en el 'limbo' y solo es cuestión de esperar para que las partes realicen unas nuevas propuestas que tendrán que ser presentadas en el transcurso de las próximas semanas.



Es importante aclarar que la audiencia duró apenas unos 30 minutos, por lo que se rumorea que hubo algunos roces de por medio que hicieron levantar la sesión. De no llegar a una solución, el tema se iría a un juicio, y será la justicia española que dictamine como se tratará la custodia y la división de los bienes.



Momento de la salide del futbolista de la audiencia. Foto: Capturas de pantalla de videos de 'CHANCE'

