“Fue un duchazo muy corto”, respondió un abogado ante los reclamos que le hizo una jueza luego de aparecer, de forma accidental, en cámara mientras se secaba con una toalla.



El video de los hechos ha sido divulgado por redes sociales y, según las primeras informaciones, ocurrió en una audiencia virtual hace algunos días.

Las imágenes muestran cómo se desarrollaba la diligencia hasta que, sorpresivamente, la cámara del sujeto se encendió.



El defensor de una persona privada de la libertad apareció en lo que sería un baño. En ese momento estaba secándose el cuerpo con una toalla blanca.



Pasaron cerca de diez segundos hasta que la jueza, al ver la situación, intervino y le hizo fuertes reclamos.



-Señor defensor, le sugiero que termine de bañarse porque acabamos de verlo desnudo en cámara -le dijo.



- Hay un menor -añadió otro interlocutor.



-O asiste a la audiencia o termina de bañarse -continuó la jueza-. La situación está quedando grabada y, en punto de lo anterior, el despacho tomará medidas.

La audiencia se interrumpió por el suceso. Foto: Twitter: @JennyR2207

La jueza insistió en el irrespeto, tratando que el sujeto hablara. Sin embargo, corrieron los segundos y él no se pronunciaba.



Ante el silencio de los demás, el defensor, con un tono bajo, trató de referirse al tema.



- Su señoría, le ruego que me disculpe. Aproveché el momento para….



-Se supone que usted está ejerciendo la defensa técnica de una persona privada de libertad y a cambio de eso se está bañando, señor defensor -replicó la jueza.



- No, no, no. No me estaba bañando.



-Entonces, ¿usted se desnuda para recibir diligencias judiciales?



El profesional en derecho trató de disculparse. Sin embargo, la jueza anunció que enviaría el caso a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pues creía “insólito que un abogado tenga un comportamiento de esta naturaleza en sede de una vista pública”.



“Yo estaba concentrado en la audiencia. (…) Fue un duchazo muy corto…”, mencionó el implicado con algunos tartamudeos.



La jueza invitó al individuo a entregar las explicaciones pertinentes en la comisión. “Esto no se comporta con el decoro y el respeto debido por las actuaciones

judiciales”, concluyó.



Por el momento, se desconoce en cuál despacho de Colombia ocurrió y quién es el implicado.

Insólito hecho se registró en medio de una audiencia judicial que se realizó en Colombia. En #video quedó registrado un abogado defensor que apareció desnudo. La juez anunció que pedirá a la Comisión de Disciplina Judicial que investigue al abogado. Aquí el video {hilo} pic.twitter.com/WS4Lpi5iNi — Jenny Rocio Angarita Galindo (@JennyR2207) December 3, 2021

