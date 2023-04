Hace unos días fue noticia Alelí Chaparro, pues se graduó como el primer abogade del país; es decir, en su título la Universidad del Rosario lo reconoció como persona no binaria.



Según expresó el mismo en su momento, esto "más que un logro personal, es un avance para todas las personas no binarias que están en la universidad y demás instituciones de educación superior. El diploma o título profesional representa esfuerzo, orgullo y lo más importante, identidad, por lo tanto, valorar esto es primordial".



¡Alelí Chaparro se gradúa con el primer título de pregrado no binario en la Universidad y en Colombia. https://t.co/h5H16ooT17 pic.twitter.com/0SMtXMedjm — URosario (@URosario) April 13, 2023

Y no pasó desapercibido, pues en redes sociales abundaron los comentarios tanto de personas que pertenecieron a la misma generación de profesionales, como de terceros que simplemente querían dar su opinión. En ocasiones, no muy constructiva.



A rasgos generales, revivieron el debate acerca de la preservación del lenguaje y otros resaltaron la importancia de los espacios que hacen sentir representada a la comunidad LGBTIQ+.



¿Qué opina la RAE?

De hecho, hasta la Real Academia Española (RAE), institución cultural dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante, ingresó en la conversación y compartió su posición.



Lo anterior, después de que una usuaria señalara: “En Colombia, una persona no binaria obtuvo su título profesional de 'Abogade', como lo señala el diploma expedido por la universidad. En este caso particular, ¿es correcto decir 'Abogade'?”.



La respuesta de la Rae fue: "La terminación en «-e» en voces con flexión «-o/-a» que denotan persona es un recurso facticio promovido en ciertos ámbitos para referirse a quienes no se identifican con ninguno de los géneros del par binario, pero su uso no está generalizado ni asentado".

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS