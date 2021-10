Modelo de OnlyFans cuenta el ‘infierno’ que vivió por culpa de un acosador

Un fan obsesionado y una experiencia horrible fue lo que vivió Abigail Furness, una joven, de 21 años, que crea contenido en la plataforma OnlyFans.



El hombre, 17 años mayor que ella, decidió espiarla y seguirla como una sombra. Ella empezó a sentir temor de salir a la calle y hacer sus actividades habituales. En pocas palabras, la aparición de este acosador trastocó su cotidianidad.

OnlyFans es una plataforma de contenido exclusivo. Si bien su propósito es que las personas publiquen imágenes o videos que no tienen en otras páginas o redes, en muchas ocasiones se utiliza para subir contenido erótico, aunque ese no es su propósito esencial.



Ahora bien, uno de los usuarios que apoyaba a Furness, oriunda de Reino Unido, fue quien le hizo pasar una horrible vivencia.



En una entrevista con el diario británico ‘The Sun’, la joven mencionó que durante mucho tiempo vivió con el miedo constante de que el acosador la estuviera mirando.

Un extraño en casa

Todo empezó cuando la joven cumplía 20 años y fue a festejar a la casa de sus padres. Invitó a muchos amigos.



A la celebración llegó un hombre que desconocía, sin embargo, no le prestó mucha atención pensando que se trataba de alguien que no había visto hacía mucho tiempo.







Es más, le aceptó una champaña y una tarjeta (era su obsequio para la cumpleañera), le dio un abrazo y accedió a tomarse una fotografía con él.



Cuando la creadora abrió la tarjeta, vio que estaba firmada por ‘JP Master’ e

inmediatamente supo que se trataba de uno de sus seguidores.

Desde ese momento todo fue cuesta abajo: Furness no se explicaba cómo ese internauta la había encontrado en persona. Peor aún, cómo había conseguido la dirección de sus padres.



“Presa del pánico, rápidamente le envié un mensaje y le dije que no me contactara de nuevo”, recordó Abigail.



Según le contó a ‘The Sun’, el misterioso seguidor, llamado Jamie Spears, se disculpó y prometió que nunca más volvería hacer algo así.

‘Estaba aterrorizada’, la persecución de un seguidor obsesionado

Días después del incómodo suceso, Spears empezó una persecución que cruzaba todos los límites. Incluso llegó a disfrazarse para acechar a la modelo.

La primera vez que Abigail lo notó fue cuando estaba con un amigo en una tienda. La joven corrió y se escabulló para que el acosador perdiera su rastro.



Aún así, el hombre la encontró, le dijo algunas cosas y formó tal escándalo que el cajero del lugar lo echó de la tienda.



“Estaba petrificada y me sentí enferma”, contó Abigail.



Por fortuna, un grupo de personas se dio cuenta de la situación y ahuyentó a Spears.





De acuerdo con la historia de Abigail, Spears la perseguía como una sombra. Foto: iStock

Furness se fue a vacacionar a Ibiza, España, pues quería despejar su mente de lo que estaba pasando.



En aquel lugar la joven trabajó como bailarina y 'tragafuegos' durante tres meses. Pero el acosador llegó hasta allí y le comunicó que también estaba en la isla.



Según contó a ‘The Sun’, empezó a sentir mucho miedo. De hecho, sus amigos la calmaron porque la modelo sentía que las cosas empezaban a salirse de control.

"Estaba aterrorizada… Al final, mis amigos me calmaron y me convencieron de salir a tomar algo para distraerme”, recordó la bailarina.



Mientras Abigail intentaba distraerse, reconoció el rostro de Jamie, quien la miraba por la ventana del bar.



La joven huyó del lugar, pero el hombre la siguió.







“Después de escabullirse por la parte de atrás para ir a casa, me siguió hasta mi casa de vacaciones”, indicó.



En una aterradora carrera, Spears llegó a la casa donde se quedaba con sus amigos. Ellos fueron quienes lo enfrentaron y le pidieron que se detuviera.



Al acosador, por fortuna, no le quedó otra salida que volver a su país.

Las cosas se ponían cada vez peor y aún más escalofriantes.



En septiembre del 2020, volvió a Reino Unido. Quería seguir sus estudios universitarios. Pero allí la estaba esperando Spears, quien empezó a enviarle mensajes por redes sociales.



Abigail lo bloqueó de Facebook, Instagram y OnlyFans.



El latente miedo que sentía al salir de casa se volvía cada vez más insoportable.

Jamie acosaba constantemente a Abigail con mensajes. Foto: iStock

Jamie se declaró culpable

En febrero de este año, Spears fue descubierto en el techo de la casa de Abigail. Sin dudarlo, la joven llamó a la Policía y declaró en contra del hombre.



A pesar de todo, dos semanas después notó que el sujeto la estaba persiguiendo otra vez.







“Pensé que lo detendría, pero dos semanas después lo vi en la calle, escondido detrás de los autos y siguiéndome”, puntualizó.



Ella volvió a llamar a las autoridades.

La obsesión de un seguidor la llevó a temer por su vida. Foto: iStock

Según ‘The Sun’, “Spears compareció en Lewes Crown Court, en abril de 2021, donde se declaró culpable de violar la Orden de protección contra el acecho”. Sin embargo, hizo caso omiso a la ley y continuó con su obsesivo espionaje.



Ante esto, la justicia lo encarceló durante 14 meses.







"Ahora que Jamie finalmente está tras las rejas, me siento segura”, dijo en Abigail en la entrevista.



“Estoy trabajando para seguir adelante con mi vida y espero no volver a verlo nunca más”, concluyó.

