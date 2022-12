El año se está acabando y con ello llegan los innumerables ‘reviews’ que se hacen para conmemorar todo lo que ha pasado en este 2022. Entre ellos está el de Pornhub, una de las plataformas de videos para adultos más grandes de internet y quienes siempre hacen un balance de los videos, categorías y personajes más buscados en su sitio web.

Si bien es cierto que el tema de la pornografía puede llegar a ser controversial por las fallas que hay dentro de la industria, o por cómo representan la sexualidad, de igual manera sigue siendo uno de los contenidos más vistos en internet.



Pornhub hizo costumbre publicar boletines sobre el comportamiento de sus usuarios a lo largo del año. Foto: Pornhub

De hecho, según un análisis de la empresa estadounidense ‘Metacert’, tan sólo en Estados Unidos hay hasta la fecha 4,2 millones de páginas dedicadas a la venta y reproducción de contenidos sexuales. Pero ninguno ha logrado recoger las mismas vistas de Pornhub, el cual cuenta con 3.400 millones de visitas al mes alrededor del mundo.



Pero, ¿qué tiene de atractivo el YouTube naranja? Pues bien, en gran parte podrían ser los actores y actrices que trabajan en la industria y le deben su fama a los cientos de seguidores que los buscan diariamente. No obstante, a pesar de que gozan de gran popularidad, hay que tener en cuenta que no siempre todo es como lo pintan.

La pornografía tiene distintos matices y consecuencias en la industria. Foto: iStock

Sin embargo antes de explicarle lo que hay detrás, le contamos cuáles fueron los cuatro artistas más buscados en el 2022.

Primer lugar: Abella Danger

Nació el 19 de noviembre de 1995 en Miami, Florida, tiene ascendencia ucraniana y ganó el Premio AVN a la mejor nueva estrella en 2016, poniéndola en la mirada de diferentes productoras.



A sus 26 años, la joven estadounidense ocupó el primer lugar como una de las actrices más vistas en la plataforma. Puede que esto sea debido a su colaboración y amistad con la exactriz de Disney, Bella Thorne, quien la incluyó en una serie de photoshoots y en su cortometraje ‘Ella y yo’, la primera producción de Thorne, lanzada en el 2019.



Según su biografía en la página web, fue bailarina de ballet desde los tres años y debutó en el 2014 en el mundo de la pornografía.

Segundo lugar: Lana Rhoades

Amara Maple, más conocida como Lana Rhoades, es una actriz estadounidense con raíces checoslovacas.



Comenzó su carrera profesional en el cine para adultos en abril de 2016, cuando tenía 20 años, y desde entonces ha sido muy reconocida en la industria debido a su aspecto físico. No obstante, la actriz atrajo la atención en los medios en el 2017, cuando acusó públicamente al director Pierre Woodman de obligarla a realizar actos que no quería durante una filmación. Además, no era la única a quién le había sucedido.



Aun así, no se tomaron medidas al respecto y la actriz continuó trabajando en diferentes películas para adultos.

Tercer lugar: Angela White

Con 37 años es una de las actrices y productoras porno con más trayectoria en la industria. Comenzó su carrera en el 2003, al ser modelo erótica para la revista estadounidense ‘Score’.

Desde entonces, se desempeñó como actriz y modelo para medios como ‘Penthouse’, ‘Voluptus’ y ‘Cosmopolitan’. Sin embargo, es muy reconocida por su activismo político y formación con énfasis en los estudios de género.



En 2010, se presentó como candidata en las elecciones regionales en Australia con el partido político Australian Sex Party, en el que luchó por los derechos de los trabajadores sexuales, un año después de haber terminado sus estudios en la universidad de Melbourne, Australia.

Cuarto lugar: Eva Elfie

Su nombre de pila es Yulia Románova, quien nació en Omsk, Rusia, en 1997. Es periodista y se desempeñó como camarera y gerente antes de comenzar con el modelaje erótico en el 2018.



Desde el 2019 ha hecho parte de Pornhub y desde entonces ha gozado de gran popularidad, gracias al contenido que hace.

Así mismo, ha actuado en más de 910 películas y ha sido la directora de más de 130 filmes, en los cuales también ha participado como actriz o productora.



Por otro lado, también lanzaron un ranking de los actores más buscados pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, entre los cuales está Dante Colle, KolinArt y MichaelDelRay.

Además, en el noveno y onceavo lugar se encuentran Jordi El Niño Polla y Johnny Sins, los dos únicos hombres en la lista.

Jordi El Niño Polla



Ángel Muñoz García es el verdadero nombre del español conocido como ‘Jordi El Niño Polla’, quien ha gozado de gran fama en las redes sociales por los numerosos memes que se han hecho con su rostro.

Comenzó su carrera en el 2013, cuando recién cumplió los 18 años, en la compañía FaKings. Allí fue donde recibió el apodo de ‘Niño Polla’, debido a su delgadez y apariencia juvenil.



Tres años después, en marzo de 2016, el joven fue contactado por la productora canadiense Brazzers para realizar un video. Increíblemente esto le dio un gran reconocimiento y desde entonces ha tenido un contrato exclusivo.

Johnny Sins

El estadounidense es reconocido por su calvicie y grandes músculos. O por lo menos eso es lo que lo ha convertido en ocasiones en un meme en internet.



Sin embargo, así como se ha vuelto viral por sus expresiones faciales, según Pornhub, también goza de gran popularidad dentro de la industria pornográfica.

Nació en 1978, en la ciudad de Pittsburgh, en la costa este de los Estados Unidos y comenzó su carrera a los 28 años, con la productora Digital Playground.



Desde entonces ha ganado varios premios AVN y participado en más de dos mil proyectos distintos, según la información recolectada por la Internet Adult Film Database (IAFD) o en español ‘La Base de Datos de Películas para Adultos’.

El lado oscuro del placer

Pero, más allá de las escenas de placer sobreactuado, la industria de la pornografía tiene un lado oscuro que, poco a poco, está saliendo a la luz.



Así como le sucedió a Lana Rhoades, más de una vez, mujeres pertenecientes al gremio han denunciado malos tratos por parte de los actores y directores de las películas en las que participan.



La industria se ha vuelto en varias polémicas alrededor de los abusos sexuales. Foto: iStock

Las polémicas alrededor de este negocio multimillonario son muchas, pero una de las más relevantes fue ocasionada por las confesiones que hizo Shelley Lubben, una actriz porno que denunció en el 2017 los malos tratos a los que fue sometida.



En su documental ‘Traffic Control’, la joven habló sobre cómo fue tocada muchas veces sin su consentimiento y, adicionalmente, fue obligada a hacer escenas que no quería. Pero esto es sólo la punta del iceberg.

Diferentes actrices han denunciado abusos durante las grabaciones. Foto: iStock

Durante la explosión del movimiento ‘MeToo’, diferentes actrices hablaron de las prácticas violentas dentro de los rodajes. Dentro de ellas, la más relevante fue la actriz de 36 años Nikki Benz, quien denunció en su cuenta en Twitter que fue violada y grabada en una de sus películas, acusando directamente al actor Tony T y su compañero de escena, Ramón Nomar.



En apoyo a esto, la actriz Dana Armond escribió un trino que decía: “Brazzers posee toda la industria pornográfica. Las mujeres no tienen más opción que aceptar el abuso o dejar de alimentar a sus familias".



No obstante, a pesar de las denuncias, a nivel judicial nunca se llegó a un acuerdo o se tomaron acciones al respecto.

LAURA NATALIA BOHÓRQUEZ RONCANCIO

Tendencias EL TIEMPO