¿Quién es Abella Danger, la actriz porno más buscada de 2023 en Pornhub?

Aunque para muchas personas representa una mala influencia para la sociedad y la cuna de los falsos estándares, la industria pornográfica se ha mantenido firme desde la época impresa hasta la digital.



Tal es el éxito de la industria que tienen, inclusive, sus propias ceremonias de premiación, entre las que destacan los XBIZ Awards y los AVN.

En 2016, una joven ‘Abella Danger’ con apenas 20 años ganó el premio XBIZ y el AVN a la Mejor Estrella Emergente de la industria pornográfica, y desde entonces ha encabezado los cuadros de las películas para adultos alrededor del mundo.

¿Quién es Abella Danger?

Abella nació en Miami, Florida, un 19 de noviembre de 1995, en una familia judía de orígenes ucranianos. Durante su infancia y adolescencia se especializó en el ballet, lo que le dio a su cuerpo una gran flexibilidad.



Según el diario ‘The Sun’, la joven empezó a dedicarse a las películas para adultos poco tiempo después de cumplir 18 años, y en apenas dos años se hizo un nombre en la industria y comenzó a ganar premios.



El 2021 fue el año que consolidó indiscutiblemente su éxito. La actriz coprotagonizó el videoclip de la canción ‘Shake It’ de Bella Thorne, y se llevó el premio AVN a Mejor Actriz Porno.

Luego, en 2022, Danger fue la actriz más buscada en PornHub, uno de los portales más famosos de contenido para adultos, y en 2023 repitió su primer lugar en la estadística.



Danger mide 1,62 metros, y sus medidas son 87 cm de pecho, 64 cm de cintura y 98 cm de cadera. Sin embargo, su éxito no se debe únicamente a su cuerpo o a su apariencia física.



Abella ha hecho un esfuerzo por procurar que sus videos no se limiten únicamente al acto sexual, sino que busca darle a su audiencia una historia y unos personajes que puedan seguir. No son tramas muy complejas, pero le dan un elemento extra a su contenido, que puede ser uno de los puntos claves de su éxito.



Además, Danger se ha encargado de mostrar en sus redes sociales y en diversas plataformas su personalidad excéntrica y desinhibida, con la que ha logrado conectar con una audiencia y crear un ‘fan base’ sorprendentemente fiel. La actriz tiene 9.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

