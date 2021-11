Abelardo De La Espriella defenderá a Lina Tejeiro por caso de su padre

Hace unos días la Policía Antinarcóticos confirmó la incautación de un cargamento de cocaína en el puerto de Buenaventura, drogas que, según las declaraciones entregadas por el general Ricardo Alarcón, en ese momento, "hacen parte del segundo envío de una organización, la cual es liderada por el padre de una importante actriz colombiana".



Aunque las autoridades no dieron a conocer el nombre de la famosa, algunos medios relacionaron a Lina Tejeiro con la noticia, lo que provocó una ola de críticas contra la intérprete de 'Catalina Mejía' en 'La ley del corazón'.

Ante el revuelo de los señalamientos contra la artista, el general Alarcón aclaró en una entrevista con 'Blu Radio' que: "Las personas que tenemos vinculadas en la investigación no nos dan cuenta de la posible participación de una persona que sea actriz", sino que se trata de un dato entregado por una fuente.



(Lea también: 'Ya no quiero ser colombiano': Yeferson Cossio tras hablar de sus impuestos).



De hecho, indicó que desconoce por qué se asoció el nombre de la mujer con el caso: "No tengo conocimiento quién da ese tipo de declaraciones... porque nosotros, al momento, no tenemos ningún hecho puntual que vincule a ella o a cualquier otra persona con esa connotación", explicó.



Frente a los hechos, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO se comunicó con Viviana Tejeiro, madre de la artista, quien afirmó que las acusaciones que relacionan a la familia con el cargamento incautado en Buenaventura son falsas. Asimismo, expresó que no darían más declaraciones a los medios, pues dejarían el caso en manos de los abogados.



(En contexto: Familia de actriz niega que su papá esté vinculado a cocaína incautada).



Así las cosas, este miércoles el abogado Abelardo De La Espriella dio a conocer que es el apoderado de la defensa de Tejeiro.



"Abelardo De La Espriella asume la representación y defensa de Lina Tejeiro, luego de que la actriz y su padre fueran relacionados con una presunta incautación de droga, lo que produjo que los medios y las redes sociales destrozaran el buen nombre de Lina Tejeiro", anunció en la cuenta de Twitter de su firma de abogados.



De hecho, el letrado exigió al general Alarcón el sustento de las supuestas declaraciones en las que se mencionaba el nombre de la actriz, petición que fue respondida a través de una carta en la que explican que el Director antinarcóticos "no ha emitido ningún tipo de información, documento, correo electrónico y no ha efectuado llamada telefónica, así como tampoco ha rendido declaraciones relacionadas con la familia" de Tejeiro, señala la misiva compartida por De La Espriella.



(Siga leyendo: Fanny Lu publica el video que lanzaría con Mauricio Leal en su cumpleaños).



Tras la respuesta de las autoridades, el abogado señaló que solicitó legalmente la rectificación a varios medios de comunicación por manchar el nombre de la actriz.



"Ni Lina Tejeiro ni su familia están siendo investigados como perversamente se ha viralizado, por ello he solicitado varias rectificaciones a distintos medios que se han dado ya y otras que están en curso", manifestó.

Abelardo De La Espriella asume la representación y defensa de @Lina_Tejeiro, luego de que la actriz y su padre fueran relacionados con una presunta incautación de droga, lo que produjo que los medios y las redes sociales destrozaran el buen nombre de Lina Tejeiro. pic.twitter.com/GoPN6EyW8k — DE LA ESPRIELLA Lawyers (@DELAESPRIELLAE) November 25, 2021

Más noticias

Murciélagos disecados y otras excentricidades de la casa de Carla Giraldo



Mauricio Leal: la peluquería y otras actividades a las que se dedicaba



‘Epa Colombia’ anuncia que tendrá un hijo junto a su pareja Diana Celis



Un 'Batman' mexicano está atrapando ladrones y pintándolos como el 'Joker'



Tendencias EL TIEMPO