Abel Rodríguez: ¿quiénes fueron las parejas del fallecido actor?

Este viernes 15 de octubre se dio a conocer una lamentable noticia: el actor Abel Rodriguez falleció.



Con 50 años de edad y una exitosa carrera actoral, Abel le dejó un gran legado a sus hijos y a las personas con las que compartió de manera cercana.

Edith Massola, Andrea Montenegro y Anna López fueron las mujeres con las que el artista compartió su vida sentimental por largo tiempo y con quienes tuvo a sus retoños.

Edith Massola

Es una artista cubana que ha participado en producciones de televisión, cine y teatro.



Acompañó a Abel por muy poco tiempo dado que él se trasladó a Colombia para protagonizar la telenovela ‘La viuda de la mafia’ (2004) junto a Carolina Gómez.

Abel Rodríguez interpretó a Miguel Tirado en 'Verano en Venecia'. Foto: RCN

De la unión de Abel y Edith nació su hija mayor, Paula Massola, quien ahora tiene 20 años y es una reconocida actriz y creadora de contenido cubana.

Andrea Montenegro

En el rodaje de la mencionada producción conoció a Andrea Montenegro, quien interpretaba a Clara María López ‘Clarabella’.



Después de unos años de relación llegó a sus vidas Muriel, la segunda hija de Abel. En ese momento todo indicaba una posible boda.



Sin embargo, los artistas no concretaron nada y se separaron cuando la niña tenía dos años.

En 2011, los artistas volvieron a coincidir y no de manera muy agradable: la actriz peruana, supuestamente, había demandado al actor cubano por inasistencia alimentaria.



De hecho, realizó una entrevista con EL TIEMPO en la cual aclaró los rumores y dejó dicho que se trataba solamente de una “cobranza ejecutiva”.



“Mi hija tiene padre y madre, no es una niña abandonada ni mucho menos; no ha sido desasistida por su padre, ella lo adora y él es una persona que se merece mi honra y gratitud”, dijo Montenegro en la entrevista.

“El hecho de que tengamos un problema económico no quiere decir que lo vaya a denigrar como ser humano. Por eso prefiero hablar con la verdad, pues esto puede generar más daños que los económicos", concluyó

Anna López

Hace seis años, Abel Rodríguez estuvo en el programa 'Bravíssimo', de 'CityTv', junto a Anna López. Foto: Citytv

Ana López fue el ‘gran amor’ de Abel Rodríguez.



Desde 2010, ellos empezaron una relación y en 2015 contrajeron matrimonio.



Anna fue la mujer que lo acompañó hasta su fallecimiento. Con ella tuvo a Benjamín, su último hijo.



En el programa ‘Bravissimo’ la pareja confesó que se enamoraron a primera vista y después de cinco años de relación se casaron.

El mundo del entretenimiento ha recordado a Abel Rodríguez gracias a su prolífica carrera. En Colombia tuvo papeles destacados como el de Samir en ‘Chepe Fortuna’, el protagónico de ‘La viuda de la mafia’ y el de Miguel Tirado en ‘Verano en Venecia’.

