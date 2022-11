El mundo de la música tuvo un fuerte sacudón el pasado fin de semana, luego de que medios estadounidenses confirmaron la muerte del rapero Aaron Carter, de 34 años de edad. El artista fue hallado sin vida en su casa en California, Estados Unidos, el sábado 5 de noviembre en horas de la tarde.



Grandes celebridades del mundo de la fama se pronunciaron para enviar sus condolencias a través de redes sociales. Su hermano, Nick Carter, quien fuera integrante de los Backstreet Boys, le realizó un sentido homenaje y se mostró destrozado por la partida de su pariente.



"Mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido", expresó el líder de la famosa ‘boyband’ estadounidense en un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram.



Los hermanos Carter tuvieron una relación difícil, marcada por varios escándalos. Foto: Tomada de Instagram: @nickcarter

¿Qué encontró la policía en casa de Aaron Carter?

Ante la impactante noticia, tres días después autoridades forenses hicieron públicos los hallazgos encontrados en la propiedad del 'MC' estadounidense. Algunos oficiales han mencionado a medios locales que en la escena encontraron varias latas de aire comprimido, junto con diversos empaques de pastillas recetadas, las cuales estaban regadas alrededor del cuerpo, así como en la habitación del fallecido.

Yo comencé a inhalar cuando tenía 16 años FACEBOOK

El abuso de inhalantes o productos que se ingieren vía oral y nasal como el aire comprimido, pueden generar daños irreparables en el funcionamiento cerebral, según comentaron expertos del centro de adicciones estadounidenses al portal 'TMZ'.



Cabe destacar, que no es la primera vez que la familia Carter se ve involucrada en un tema de adicciones a sustancias de este estilo. En 2019, durante una entrevista para el reality show ‘The Doctors’, Nick Carter, vocalista de Backstreet boys, confirmó ser consumidor de psicoactivos inhalantes.



Es más, mencionó que su difunta hermana, Leslie Carter, fue quien lo introdujo en el consumo de drogas. Ella murió de una sobredosis fatal en 2012 a la edad de 25 años.



“Es algo que he mantenido en secreto para todo el mundo hasta ahora (...) yo comencé a inhalar cuando tenía 16 años”, mencionó en ese momento Nick Carter.



Un par de semanas antes de la muerte de Aaron oficiales de policía acudieron a su casa para hacer un control de bienestar, luego de que varios internautas que estaban mirando uno de sus ‘Instagram Live’ se preocuparon de que estuviera inhalando al mantener algunas conductas extrañas durante su transmisión.



Una patrulla del sector se acercó a la residencia del rapero y le comentaron a ‘TMZ’ que no encontraron drogas, sustancias alucinógenas o detectaron comportamientos sospechosas durante su visita a la propiedad. El informe se produjo días después de que Carter se inscribió a un programa de rehabilitación para pacientes ambulatorios, tras perder la custodia de su hijo de 11 meses.



Además de la adicción, Aaron vivía con una enfermedad mental. En su vida adulta fue diagnosticado con trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia y ansiedad aguda. Aún no está confirmado si estaba tomando algún medicamento para tratar su condición al momento de su muerte.



