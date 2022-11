El mundo de la música sigue conmocionado por la muerte del rapero estadounidense Aaron Carter el pasado sábado 5 de noviembre. Autoridades encontraron el cuerpo del artista en la bañera de su casa en California, Estados Unidos, rodeado de medicamentos e insumos psicoactivos.



(Siga leyendo: Joven dice que evitó que le robaran su celular en Bogotá con 'lenguaje ñero').

Algunos reportes han manifestado que la causa de su deceso pudo haberse producido a causa de una sobredosis de psicoactivos conocidos como bombas de hidrógeno en combinación con el consumo excesivo de algunas pastillas recetadas para sus trastornos mentales.



Además de la adicción, Aaron vivía con una enfermedad mental. En su vida adulta fue diagnosticado con trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia y ansiedad aguda. Poco tiempo antes de su fallecimiento , Se supo que el ‘MC’ había salido de rehabilitación por quinta vez.



Para muchos de sus seguidores sus recaídas en el mundo de las drogas se derivan de profundos vacíos generados en su niñez, sobre todo, de un amor familiar que estuvo ausente durante mucho tiempo, pues el mundo de la fama si bien le dio una estabilidad económica, le quitó facetas de su crecimiento importantes.



O al menos así lo hizo saber en diversas entrevistas que tuvo en el pasado y en las que sacó a la luz ciertas inconformidades que lo estuvieron agobiando, incluso, en su edad adulta.



(También: Mujer de 101 años dice que el tequila es el secreto de una vida feliz y duradera).

Facebook Twitter Linkedin

Los hermanos Carter tuvieron una relación difícil, marcada por varios escándalos. Foto: Tomada de Instagram: @nickcarter

Abuso sexual

Aaron Carter fue tendencia mundial en 2019, cuando se estaba recuperando de sus primeros intentos de rehabilitarse del consumo de estupefacientes y alcohol, pues en su cuenta de Twitter realizó algunas denuncias contra sus familiares, en especial contra su fallecida hermana, Leslie Carter, a quien acusó de haberlo abusado sexualmente cuando tenía diez años.



Así mismo, hizo lo propio contra su hermano, Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, situación que fue negada por el cantante e hizo que se distanciaran por algunos años.



“Mi hermana me violó entre los 10 y los 13 años cuando no estaba tomando sus medicamentos. Ella no fue la única que abusó sexualmente de mí, también lo hicieron dos bailarines, cuando tenía apenas 8”, expresó en su cuenta de Twitter.



"He pasado los últimos 15 años de mi vida yendo a terapia por abuso y violación, he pasado por muchos tratamientos diferentes, finalmente he encontrado el tratamiento adecuado. He tenido altibajos, sigo trabajando en mi salud mental y pronto no tendré que tomar nada", añadió.



(Artículos relacionados: ¿Quién es la exesposa de Ricardo Montaner y cómo es su relación?).

Ausencia de amor familiar

El reconocimiento que trajo el éxito musical de su hermano, puso en el mapa del de la palestra mediática el nombre Aaron Carter, quien en varias entrevistas dijo que se convirtió en un rapero porque no tuvo más opción que seguir los pasos de una familia inmiscuida en la industria musical.

En 2017, en una conversación con ‘Entertainment Tonight’, expresó haber sentido un aislamiento de amor familiar porque sus padres y sus hermanos se encontraban ocupados haciéndole frente a las dinámicas del mundo del entretenimiento.



“ Te arrepientes de haberte convertido en una celebridad”, le preguntó la periodista, a lo que Aaron le respondió “No tuve opción”.



Acto seguido, habló sobre la ruptura familiar que tuvo que manejar cuando apenas tenía 15 años y se acababa de ganar uno de los papeles protagónicos del programa ‘MTV Cribs’, en el cual debía mostrar los aspectos de su vida más ocultos y su cotidianidad en el seno de su hogar; sin embargo, ese mismo día sus padres se divorciaron.



(Lea: Marbelle confiesa por qué no se fue de Colombia pese a triunfo de Gustavo Petro).



“Se puso muy mal (trastornos mentales) cuando tenía 15 años, porque cuando hice el programa ‘MTV Cribs’ y tenía que mostrar mi casa, mi papá y mi mamá me dijeron que se iban a divorciar y me explicaron que ‘como pudiera tenía que hacer el programa’”, expresó.



“Entonces tuve que mostrar todas esas cosas, pero me estaban quitando todo lo que yo presumía de mi vida”, concluyó.



Prueba de ello, la mala relación que tenía con su madre, pues cortó todo vinculo con ella, luego de acusarla de haber sacado más de 100 mil dólares sin su permiso de su cuenta bancaria. Gran parte del dinero recaudado por el joven había sido en una gira.



(Le puede interesar: Intentó robar en tienda Louis Vuitton y terminó noqueado tras chocar con vidrio).

Más noticias

Daniela Ospina dio nuevos detalles de su matrimonio: ¿cuándo es?

El 'Pibe Valderrama' se dejó cortar el pelo por Carlos Vargas: así quedó

Jennifer Lawrence dijo que se drogó durante el rodaje de 'Los Juegos del Hambre'

Tendencias EL TIEMPO