Yina Calderón es una de las influencers más controversiales de las redes sociales, pues ha tenido fuertes roces con otros creadores de contenido y se ha dejado ver en situaciones un tanto polémicas. No obstante, en la noche del 15 de septiembre se volvió tendencia en las diferentes plataformas digitales por denunciar que fue víctima de una modalidad de robo denominada ‘los rompe vidrios’.



El hecho lo mostró a través de su perfil personal de Instagram, dónde se le vio muy molesta por la inseguridad que se ha estado presentando en Bogotá durante este segundo semestre del año.



"Por qué hacen esto, o sea por qué ¿yo qué les he hecho? O sea miren cómo me dañaron la camioneta, me rompieron vidrios, se llevaron las maletas de mis amigos, computadores. A Samuel se le llevaron todo ¿por qué son así? pero yo hago algo”, manifestó la empresaria.



Acudió a las cámaras de seguridad del sector para revisar lo sucedido. En las imágenes se ve a un sujeto que se baja de una moto y con una linterna empieza a revisar el interior del vehículo, en ese momento rompe el vidrio y su secuaz lo recoge para emprender la huida.



"Me da tristeza como algunos trabajamos para conseguir las cosas y otros solo andan por la vida buscando robarlas, Dios tenga piedad de ellos lo peor le pasa a millones de colombianos a diario que, impotencia", escribió en sus estados de Instagram.



Algunas cifras de criminalidad

Yina Calderón fue una víctima más en el aumento de los índices de criminalidad, pues según un informe realizado por la Corporación excelencia de la Justicia (CEJ), el hurto es uno de los delitos que más han tenido un incremento en lo que va del presente año.



El hurto a personas tuvo un aumento del 21 por ciento pues en 2021 se presentaron 123.231 hurtos a personas y este año fueron 148.709, una media de 826 casos por día o 34 por hora. Los viernes y sábados son los días en los que más se cometieron atracos, y en el 40,7 por ciento de los casos las víctimas de este delito fueron mujeres.



