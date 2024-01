A Yamile Humar le negaron la renovación de su licencia de conducción por la edad

Yamile Humar es una actriz y escritora colombiana destacada en los años 60 y 70, por su participación en producciones como 'Chambú', 'Isla de ensueño', 'Recordarás mi nombre', entre otras.



Recientemente, la actriz publicó un video en sus redes sociales en el que cuenta cómo tuvo que vender su carro porque le negaron la licencia de conducción debido a su avanzada edad.



(Además: Griselda: la historia real detrás de la 'narco' que inspira la nueva serie de Netflix).

"Este es el final de mi matrimonio entre mi carrito y yo había pasado la pandemia, dieron la orden de que se podía sacar el carro y yo feliz de sacar el carro. Se me ocurrió mirar la licencia de manejar y estaba vencida por qué porque tenía cochinos, 82 añitos apenas", inició su relato.

La actriz aseguró que se acercó a las entidades correspondientes a "pedir cacao" para renovar su licencia de conducción, pero que esto no fue posible porque no pasó la mayoría de los exámenes.



"Tuve la obligación prácticamente de que el carrito tenía que separarse de mí, pero tenía que quedar en mi familia. Cuando lo fui a sacar del garaje, no quiso prender entonces yo me puse a llorar y él también y lloramos los dos un largo rato, añadió.



(Además: Mara Cifuentes se arrepiente de cirugía de feminización facial: 'No quería eso').

En su relato cuenta que fue un momento demasiado duro para ella, pero que el vehículo quedó en buenas manos y en su familia, por lo que cada ocho días puede ver el estado en el que se encuentra.



"Yo le doy la bendición para que vengas sanito, la próxima vez, pero fue un dolor demasiado duro para mí demasiado duro".



(Siga leyendo: Se burlan del ombligo de Lina Tejeiro y ella responde contundente en redes sociales).

¿Cuál es la edad máxima para dejar de conducir en Colombia?

Según el Ministerio de Transporte, no existe un límite de edad máximo para poder tener o renovar la licencia de conducción; sin embargo, este documento depende de unos requisitos que debe cumplir la persona.



El artículo 22 de la Ley 769 del 2002 (Código Nacional de Tránsito), sobre vigencia de la licencia de conducción, dispone que será de diez años para conductores menores de 60 años de edad, cinco años para conductores entre 60 y 80 años de edad y de un año para mayores de 80 años de edad, tratándose de vehículos de servicio particular.

Facebook Twitter Linkedin

En Colombia los jóvenes pueden obtener su licencia a partir de los 16 años con algunas limitaciones. Foto: Archivo EL TIEMPO

Algunos de los factores que se tienen en cuenta para hacer una renovación de licencia de conducción a una persona entre los 60 y 80 años de edad son:

Aptitud física Coordinación motriz Prueba visual

Más noticias:

¡Prepárese! Estos son los conciertos más esperados para el 2024 en Colombia

La impactante confesión del príncipe Harry sobre la muerte de su mamá, Lady Di