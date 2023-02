“Me gradué sin saber inyectar”, dice una estudiante vestida con toga y birrete, el 4 de noviembre de 2022, horas antes de su ceremonia de graduación como enfermera en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA).



Ella, al igual que otras 13 personas participaron en un vídeo de TikTok en el que dicen los temas o prácticas que aún no dominan y que son requeridos para obtener su título profesional. Misma publicación que alcanza los 580.400 'me gusta' y 13.700 comentarios.

Por lo anterior, la institución educativa venezolana impuso un castigo en el que debían pedir disculpas públicas y hacer una nivelación de un mes para obtener los documentos que certifican el final de sus estudios.



“Me gradué copiándome en los exámenes”, dice Jhonatan de Jesús en el polémico vídeo. Ahora, a través de la misma red social manifiesta lo injusto que es imponer una medida que lo obligue a retomar sus estudios. Cuando en un inicio había obtenido un puntaje de 18 puntos, que lo posiciona como el mejor de su clase, al punto de ser el elegido para dar el discurso en la ceremonia de graduación.



Ahora, el único de los implicados que no aceptó los términos de la UNEFA, explica que le parece una vulneración de sus derechos debido a que a lo largo de su carrera cumplió con el plan de estudios y las acreditaciones necesarias. Además, resalta que no es manchar el nombre de la Universidad, ya que el vídeo claramente tenía una etiqueta de humor.



Por su parte, el juicio público no se hizo esperar y varios usuarios de TikTok han comentado desaprobando los pensamientos del joven sobre la UNEFA: “No veo la injusticia”, “Para que vean que tener buenas notas no es sinónimo de ser inteligente”, “Debiste aceptar la opción que te dieron”.