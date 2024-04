A Shakira no le gusta escuchar sus canciones viejitas y revela la razón en entrevista

Su público ha tenido la oportunidad de verla crecer como artista y acompañarla en muchas etapas de su vida. En la actualidad, la barranquillera explora géneros musicales populares, como el reggaetón y los corridos mexicanos, y colabora con los artistas del momento, como Karol G y Bizarrap. Shakira , desde 1991, se ha encargado de transmitir sus sentimientos a través de sus canciones.En la actualidad, la barranquillera explora géneros musicales populares, como el reggaetón y los corridos mexicanos, y colabora con los artistas del momento, como Karol G y Bizarrap.

Sin embargo, son muchos los fanáticos que les gustaría volver a escuchar a la barranquillera de ‘Pies Descalzos’ que cantaba ‘Antología’, pero eso no será posible.

Sean Evans entrevista a diferentes celebridades en ‘Hot ones’, un formato en el que comen alitas de pollo que cada vez se ponen más picantes.

En esta ocasión, fue Shakira quien se enfrentó al reto y contestó sus preguntas mientras trataba de tolerar las salsas. Una de ellas fue: “¿Qué aspectos de sus canciones anteriores la hacen estremecer, ahora que lleva casi 30 años de carrera?”.

La barranquillera respondió y criticó una de las características que sus fanáticos más admiraban. “Creo que solía exagerar los gritos en mi voz”, declaró, antes de imitar su antiguo estilo en su éxito de 2001, ‘Whenever, wherever’: “‘Lo de lo de lo de’, es demasiado. Creo que fui exagerada. Demasiado, Shakira”.

Los internautas no estuvieron de acuerdo con sus declaraciones. “Ella decía que exageraba sus llantos, o que era demasiado Shakira, pero a nosotros nos encantaba, ¡eso es lo que la hizo tan memorable e icónica!” y “No puedo creer que Shakira piense que sus gritos eran vergonzosos, eso era lo que a todos les encantaba de su voz, era tan única y hermosa”, son algunos de los comentarios.

Además, explicó que después de sus embarazos su voz cambió, se volvió más gruesa y completa. “Mis decisiones son más maduras. He evolucionado como mujer, como persona. Mi intelecto ha evolucionado”, dijo la artista.

La cantante dijo que una de las canciones que más le pide el público es ‘Hips don’t lie’, uno de sus temas más populares y reconocidos. “Tengo otras canciones, ¿saben?”, es lo que piensa.

Esta no es la primera vez que la cantante de ‘Puntería’ se sincera sobre su pasado musical. “Solía apestar, pero pienso que he evolucionado. Me gusto mucho más ahora como artista”, dijo en una entrevista con Zane Lowe, para Apple Music.

Shakira estrenó su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ el 22 de marzo de 2024 y ha recibido una gran acogida del público. En este, explora distintos géneros y sonidos musicales mientras canta sobre sus sentimientos. También, cuenta con la participación de artistas destacados, como Cardi B, Rauw Alejandro y Ozuna, entre otros.

Ha sido un rotundo éxito, pues debutó en el puesto número uno de la lista ‘Top Latin Albums’ de Billboard.

Shakira habla de su nuevo disco, sus hijos y los cambios en su vida



SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO