¿A qué te dedicas? Mujer vende billetes con el olor de distintas partes de su cuerpo

Gracias al internet hoy en día las personas pueden crear diferentes emprendimientos y vender toda clase de objetos en línea. Pero hay quienes llevan esto al extremo y venden cosas bastante inusuales, por ejemplo, se dio a conocer el caso de una mujer que se dedica a vender billetes con olor corporal.

Hace unos meses, un joven Tiktoker de España le preguntó a chica en la calle a que se dedicaba y, para la sorpresa de muchos, respondió que vendía billetes y monedas. Sin embargo, estos tenían una peculiaridad y es que están impregnados de su olor corporal.



"Guardo dinero en partes de mi cuerpo y como cogen el aroma corporal, pues eso a la gente le gusta", aseguró la joven.



Asimismo, confirmó que dependiendo de la zona en donde deba conservar el billete varía el precio. Por ejemplo, aseguró que si el cliente quiere que huela a sus pies puede que le salga más económico en comparación de las zonas íntimas.

El hombre que la estaba entrevistando también le preguntó de cuanto es el valor de los billetes y a cuanto los vende. Ella le mostró que ese momento tenía uno de 200 euros en sus glúteos y que lo vendía a un valor de 1.000 euros.



Como era de esperarse, esta grabación se volvió viral en las redes sociales y varios internautas aseguraron que no es una mala idea de negocio.



"Yo no compraría eso. Sé lo que es, pero no estoy tan mal del coco para gastar en esas cosas"; "La verdadera Mujer de negocios jajak", son algunos de los mensajes más destacados.

Gracias a las redes sociales, también se dio a conocer el caso de otra mujer que se ha convertido en millonaria vendiendo cualquier cosa que haya estado en su cuerpo, por ejemplo, uñas de los pies, pelos de la axila, saliva, cera de oídos, ropa interior usada, medias, calcetines o el agua que quedó en la bañera tras haber sido usada.



En una entrevista con 'New York Post', la mujer identificada como Rebekka Blue aseguró tiene unas ganancias entre 5.000 y 10.000 dólares al mes (entre 19 millones y 39 millones de pesos colombianos).



"Los tres artículos más solicitados son calcetines, bragas y medias. Por lo general, los vendo después de usarlos por 50 dólares. Cobro más por las solicitudes únicas y extrañas como agua de baño usada, pelos de la axila o bastoncillos de algodón con cera de los oídos", concluyó.

