El rostro de Jeremy Meeks se hizo mundialmente famoso en 2014, cuando la policía local de Stockton, en el estado de California, Estados Unidos, publicó una ficha de capturas con el rostro del hoy supermodelo internacional. Según se comentó, fue detenido por porte ilegal de armas y por haber violado su libertad condicional.



(Siga leyendo: Quién tarda más en superar una ruptura amorosa ¿Los hombres o las mujeres?).

En aquel entonces tenía 30 años, estaba casado y gozaba de la compañía de sus dos hijos. Además de los delitos anteriormente mencionados, se le habían atribuido 11 infracciones más, entre las que destacan robo a manos armada y evasión de la autoridad.

Facebook Twitter Linkedin

Esta fotografía del registro policial de Jeremy Meeks se hizo viral en el 2014. El joven se volvió famoso por su atractivo físico. Foto: Facebook: Jeremy Meeks

Para el momento de que su cara se volviera viral en las redes sociales, estaba cumpliendo una condena de 27 meses de prisión, aunque ya se le atribuía el calificativo del “recluso más sexy de prisión” por millones de usuarios de internet sorprendidos con el atractivo de Meeks.



(Lea: 'Epa Colombia' salió a las calles a regalar su ropa y la gente no la recibió).



La foto que la policía de Stockton colgó en su página oficial de Facebook recibió cerca de 80.000 "me gusta" y 20.000 comentarios en apenas dos días.



Es más, su exposición mediática logró llegar hasta las casas de moda más famosas del planeta y, antes de su libertad en 2016, ya había firmado un contrato con una de ellas. Fue así que meses después de haber cumplido su condena, desfiló para la semana de la moda de Nueva York, donde vistió prendas del diseñador Phillip Plein.



"Estoy intentando disfrutarlo todo y es un poco abrumador (..) este espectáculo es alucinante. Me siento honrado y bendecido", mencionó al ‘New York Post’ durante su aparición en la icónica pasarela.



(Le puede interesar: Supuesta cláusula de Shakira le prohibiría a Piqué y a su novia vivir en Miami).

Una vida en la televisión

Hoy, a sus 38 años, Meeks se dedica al modelaje, tiene su propio canal de YouTube y es tenido en cuenta para aparecer en varias producciones televisivas. Actualmente se encuentra siendo parte del reality ‘After Happily Ever After’, en el que intentará congeniar con una pareja en una casa estudio.



En 2021 destacó por haber protagonizado uno de los papeles principales de la película ‘Dutch’, en la cual dio vida a ‘Craze’, un colaborador de la mafia quien hace algunos favores para ‘James Bernard’, uno de los criminales más temidos de la trama.



En Instagram cuenta con algo más de 1,5 millones de seguidores, donde postea adelantos de sus participaciones en la pantalla chica estadounidense y en la que muestra sus colaboraciones publicitarias con las marcas más prestigiosas del planeta, como Tommy Hilfiger, Phillip Plein, del equipo de los Golden State Warriors, entre otras.



(Artículos relacionados: Hombre en Brasil atropelló a motorizados que intentaron robarlo fuera de su casa).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO