Según Andrea Rua, el cantante del éxito ‘Mala mía’ ‘es un ser humano humilde y ‘parchado’”.

Una de las modelos que participó en el video musical ‘Cuatro Babys’, del cantante colombiano Maluma, confesó que el reggaetonero tiene un aroma especial, además de ser un ser humano “simpático y encantador”.



(Puede ser de su interés: Maluma se mostró molesto con discoteca y recibió críticas en redes sociales).



Andrea Rua, una modelo colombiana, le contó a sus seguidores de TikTok sobre la montaña rusa de emociones que sintió cuando la llamaron para ser parte de uno de los videos musicales del intérprete de ‘Hawái’, ‘Amigos con derechos’, ‘Sobrio’ y ‘Borró Cassette’.

“¡Muchachas! A mí casi me da un infarto. Bueno, me retocaron, me pusieron divina, me dijeron que no podía entrar el celular al set de grabación, por obvias razones. Cuando llegué a ahí, yo vi ese hombre y, o sea, no, no, no, no, no. Yo creo que a mí este video no me va a alcanzar para describirlo”, contó, muy emocionada, la participante de ‘Cuatro Babys’.



Asimismo, Rua agregó en el video que el cantante es “humilde” y “carismático”: “El man es súper parchado, súper relajado, súper pana, súper parcero. (...) Créanme que yo estaba súper asustada porque el man es hermoso”.



(Lea también: Maluma recibe galardón por su faceta como empresario desde Forbes).



De igual manera, la modelo detalló que bailó con el paisa y afirmó que es bastante alto. Según ella, Maluma mide más de 1,70 metros. En cuanto a la descripción de su aroma, aseguró que el artista “tiene un aroma agradable”. Incluso, se atrevió a describirlo mejor: “Huele a cielo”.



Aunque la colombiana ha tenido varias apariciones en videos musicales, afirmó que en esta ocasión fue diferente, ya que siente una profunda admiración por el intérprete de ‘El perdedor’ y, por esta razón, no pudo controlar sus emociones.



Sin embargo, también reveló que fue muy profesional en todos los sets de grabaciones, incluso se mostró tranquila cuando Maluma se le acercó para cruzar unas cuantas palabras.



(No deje de leer: Maluma preocupó a sus fanáticos por una reciente publicación en Twitter).

